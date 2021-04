Après OSS 117, Nicolas Bedos dirigera à nouveau Pierre Niney dans son prochain film

Après "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire", Nicolas Bedos planche déjà sur son prochain film intitulé "Mascarade". Il dirigera notamment Pierre Niney et Isabelle Adjani.

Nicolas Bedos : un artiste aussi talentueux que controversé

Bien avant d’être réalisateur, Nicolas Bedos se spécialise dans l’écriture de sketchs et de pièces théâtrales dans les années 2000. Réputé pour sa plume incisive et choc, le fils de Guy Bedos explose définitivement dans les années 2010 grâce à ses chroniques télévisées présentées notamment dans des émissions comme Semaine critique ou bien encore On n’est pas couché. Très rapidement, ses textes attirent à la fois les louanges des uns et la détestation des autres. Il est vrai que Nicolas Bedos n’a pas peur de choquer et de provoquer. En témoigne d’ailleurs sa vibrante sortie sur les réseaux sociaux l’année dernière où il a appelé la population à abandonner le port du masque et à ne pas respecter les directives gouvernementales durant la pandémie.

Ces dernières années, Nicolas Bedos s’est illustré au cinéma. Après avoir scénarisé quelques téléfilms au début des années 2010, il réalise en 2017 son premier long-métrage intitulé Monsieur et Madame Adelman. Mais c’est surtout en 2019 qu’il confirme l’essai avec La Belle Époque, qui reçoit des critiques élogieuses, récoltant pas moins de onze nominations aux César. À l'issue de la cérémonie, le film reçoit trois statuettes, dont celle du meilleur scénario pour Bedos. Désormais sollicité par le monde du cinéma, il poursuit sur sa lancée en 2020 en prenant la suite de Michel Hazanavicius pour réaliser le très attendu OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire, troisième volet de la saga comique culte avec Jean Dujardin.

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire ©Gaumont Columbia Tristar Films

Un nouveau film, dans la lignée du style hitchcockien

Avec Mascarade, Nicolas Bedos tournera donc son quatrième long-métrage. C’est sur les réseaux sociaux qu’il a annoncé la nouvelle. En effet, son nouveau projet devrait entrer en tournage à Nice, à compter du 8 juin prochain. Pour l’instant, aucun synopsis officiel n’a été dévoilé sur ce nouveau film. Toutefois, selon certaines informations, le film pourrait s’inspirer des thrillers romantiques réalisés par Alfred Hitchcock, tels que par exemple La Main au collet.

Le casting a également été dévoilé. Ce dernier sera cinq étoiles puisqu’on y retrouvera Pierre Niney (qui a donc précédemment travaillé avec Bedos sur le dernier OSS 117), Isabelle Adjani, François Cluzet, Emmanuelle Devos, Marine Vacth, Laura Morante et Charles Berling.

Pour le moment, aucune date n’a été annoncée pour Mascarade. En attendant, vous pourrez toujours vous ruer en salles pour retrouver OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, prévu pour le 4 août 2021.