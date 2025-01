Après son triomphe en France, Le Comte de Monte-Cristo se fait une place aux US

Après s’être imposé comme le deuxième film le plus populaire de 2024 en France, "Le Comte de Monte-Cristo" est désormais projeté en Amérique du Nord. Et il y réalise un démarrage très encourageant.

Le Comte de Monte-Cristo débarque en Amérique du Nord

L’ambitieuse nouvelle adaptation de l’un des plus célèbres romans d’Alexandre Dumas est sortie l’année dernière au cinéma. Avec Pierre Niney dans le rôle-titre, Le Comte de Monte-Cristo nous a fait (re)découvrir l’histoire d’Edmond Dantès, un homme en quête de vengeance après avoir été injustement emprisonné pendant des années et avoir perdu son grand amour.

Le Comte de Monte-Cristo a été le deuxième film le plus populaire de l’année passée en France, seulement derrière Un p’tit truc en plus. Majoritairement salué par la critique, il a aussi largement plu au public, faisant plus de 9 millions d’entrées dans l’Hexagone. Le long-métrage a aussi été plébiscité par les journalistes aux États-Unis. Variety l’a même intégré à son classement des meilleurs films de l’année 2024 ! Sur Rotten Tomatoes, son score parmi les journalistes s’élève également à 95% !

Des débuts encourageants au box-office US

Le Comte de Monte-Cristo dispose donc déjà d'une très belle popularité parmi la critique américaine. Et il se fait désormais une place de choix au box-office en Amérique du Nord. Comme rapporté par Première, après être sorti dans seulement 4 cinémas outre-Atlantique en décembre dernier, le film est maintenant projeté dans 93 salles. Et cela a fait grimper sa fréquentation de 1000% en l’espace de seulement une semaine !

Grâce à cette très belle augmentation, Le Comte de Monte-Cristo est même désormais devant des longs-métrages très remarqués, comme Anora ou Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim. Et s’il n’a rapporté que 260 000 dollars outre-Atlantique, jusqu’à maintenant, ce chiffre devrait continuer à grimper. Car le long-métrage fait aussi très forte impression parmi le public américain.

Le public américain largement conquis

Sur Rotten Tomatoes, les plus de 500 spectateurs ayant déjà découvert Le Comte de Monte-Cristo outre-Atlantique lui octroient le score impressionnant de 96 % ! Beaucoup estiment que le long-métrage est tout simplement l’une des meilleures adaptations de romans à avoir jamais été produites.

La qualité du film d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte est aussi saluée en Grande-Bretagne. Car Le Comte de Monte-Cristo a récemment été nominé aux BAFTA dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. On saura le dimanche 16 février prochain s’il remporte cette récompense.