Après Star Wars, Giancarlo Esposito chez Marvel ? - CinéSéries

Giancarlo Esposito est passé maître dans l'art d'incarner des méchants. L'acteur, que l'on a vu participer à l'univers Star Wars, veut maintenant franchir un autre cap dans sa carrière en se trouvant une place dans le Marvel Cinematic Universe. Son appel du pied sera-t-il entendu ?

Giancarlo Esposito direction le MCU ?

Giancarlo Esposito n'est pas nouveau dans la profession. On a pourtant l'impression qu'il ne trouve que maintenant une reconnaissance à la hauteur de son talent. La série culte Breaking Bad l'a fait accéder à un autre statut. Même depuis cette étape, il n'est pas encore assez exploité à nos yeux. Une participation au Marvel Cinematic Universe pourrait l'aider dans ce sens. Lui, en tout cas, voit ça comme la prochaine étape dans sa carrière. Lors d'une interview chez Entertainment Tonight, il a clamé son envie de prendre part à cet univers. De quoi relancer les rumeurs qui le placent dans un des prochains films de Disney :

Eh bien, il y a eu toutes ces rumeurs sur le fait que je sois dans Marvel, je veux travailler avec ces gens. Je l'ai toujours dit. Je n'ai créé aucune de ces rumeurs, mais j'ai travaillé il y a des années avec Louis D'Esposita, un gars de chez Marvel. Ce qu'ils font est fantastique, et je veux faire quelque chose de durable avec eux... Je pense que le monde de Marvel serait, possiblement, la prochaine étape pour moi.

Giancarlo Esposito a commencé à s'introduire sur le radar de Disney avec son rôle dans la série The Mandalorian. Il incarne Moff Gideon, le méchant qui va prendre de l'importance dans la saison 2 prévue en octobre prochain sur Disney+. Cette collaboration avec la firme de Mickey peut le mener ensuite vers le MCU. Ce ne serait pas la première fois qu'un talent d'un univers se retrouverait dans l'autre. Pour symboliser ça, on pense immédiatement à Kevin Feige, boss des Studios Marvel, qui va développer l'un des prochains films Star Wars.

Encore un rôle de méchant à prévoir ?

Pour Giancarlo Esposito, filer dans le MCU confirmerait qu'il est dans une dynamique intéressante. En plus de sa présence dans The Mandalorian et de son apparition dans The Boys, il a été dévoilé qu'il serait le méchant du jeu vidéo Far Cry 6. C'est le plus souvent des rôles de bad guy dont il hérite et une collaboration avec Marvel pourrait encore aller dans ce sens. Il excelle évidemment pour donner corps à une menace, avec un jeu inquiétant sans en faire trop. La solution de facilité serait de le cantonner à ce registre mais on aimerait davantage qu'il soit dans un autre pour changer de d'habitude. Si aucune participation au MCU n'est encore prévue, son appel du pied est si visible qu'elle pourrait devenir une réalité dans les prochains mois. Avec tous les projets en préparation, il y aura bien une place pour lui quelque part.