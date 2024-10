Après le succès de Monte-Cristo, un nouveau film adapté de Dumas annoncé

Après le succès des récentes adaptations des romans d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo, un nouveau projet autour de la famille Dumas a été annoncé. Ce film, intitulé Dumas – Diable Noir, se concentrera cette fois-ci sur la vie de Thomas Alexandre Dumas, père de l'écrivain, et premier général noir de l'armée française. Réalisé par Ladj Ly, le film racontera l'ascension fascinante de cet homme né esclave dans les Caraïbes, devenu une figure clé de la Révolution française.

L'univers de la famille Dumas continue au cinéma

Après le succès des récentes adaptations des romans d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo, (qui vient de franchir la barre des neufs millions d'entrées), un nouveau projet cinématographique lié à la famille Dumas a été annoncé. Contrairement aux précédents films, cette nouvelle production ne sera pas adaptée d’un roman de l’écrivain, mais racontera la vie de son père, Thomas Alexandre Dumas. Intitulé Dumas – Diable Noir, ce film réalisé par Ladj Ly (Les Misérables) se concentrera sur le parcours du premier général noir de l'armée française, une figure historique fascinante et méconnue.

Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie Dumas, plus connu sous le nom de Général Dumas, est né esclave en 1762 dans les Caraïbes, avant de devenir le premier général noir de l'armée française sous la Révolution. Ce personnage historique au parcours exceptionnel, resté longtemps dans l'ombre, aura enfin droit à une adaptation sur grand écran.

Le film, intitulé Dumas – Diable Noir, est une adaptation libre de la bande dessinée Le Premier Dumas, écrite par Salva Rubio et illustrée par Ruben del Rincón, et publiée par Glénat. La bande dessinée raconte l'ascension de Dumas, devenu une légende de la Révolution française et fervent défenseur des droits de l’Homme.

Ladj Ly, réalisateur passionné par cette histoire, s’est exprimé sur ce projet : « J’ai été immédiatement captivé par l’histoire de Dumas, le premier Général noir de l’armée française. Je suis impatient d’adapter ce récit sur grand écran, qui révélera une part oubliée de notre Histoire ».

Un tournage prévu pour 2025

La production de Dumas – Diable Noir est le fruit d’une collaboration entre plusieurs grandes maisons de production françaises : Pathé, Chapter 2 (Mediawan), et Srab Films (Asacha Media). Les deux premières productions étaient déjà partenaires pour Les Trois Mousquetaires et Monte-Cristo.

Dimitri Rassam, fondateur de Chapter 2, a exprimé son enthousiasme pour ce projet. Il explique avoir découvert par hasard l'histoire du Général Dumas en se plongeant dans l'œuvre d'Alexandre Dumas, et avoir été surpris que ce personnage soit si peu connu. Pour lui, Ladj Ly est "le réalisateur idéal pour donner vie à cette histoire riche et complexe, qui reflète non seulement les prouesses du Général Dumas, mais aussi les dynamiques sociales de l'époque révolutionnaire et post-révolutionnaire".

Le tournage de Dumas – Diable Noir est prévu pour l'été 2025. En s'attaquant à l’histoire de ce héros oublié, le film promet de plonger le public dans une épopée fascinante à travers la Révolution française, tout en rendant hommage à un homme dont la vie a inspiré certaines des plus grandes œuvres littéraires de son fils, Alexandre Dumas. Ce projet s’inscrit dans la continuité des adaptations réussies des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo, et vient enrichir l’héritage cinématographique autour de la famille Dumas.

Le casting n'a pas encore été dévoilé.