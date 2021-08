Après The Suicide Squad, James Gunn reviendra pour d'autres projets avec DC

"The Suicide Squad" devrait sans doute être un succès critique et au box-office pour Warner et DC. Surtout, le film devrait pousser le studio et James Gunn à collaborer à nouveau ensemble. Après le réalisateur, c'est au tour de DC Films de se montrer optimiste pour d'autres projets.

La réussite The Suicide Squad

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après avoir été mis sur la touche par Marvel pour une histoire de vieux tweets, James Gunn a été engagé par Warner pour réaliser The Suicide Squad. Une parfaite opportunité pour le studio qui faisait ainsi venir un réalisateur populaire (grâce à Les Gardiens de la Galaxie) et pouvait faire oublier le précédent film très mal reçu par le public en dépit d'un gros score au box-office. Depuis, Marvel et James Gunn se sont rabibochés et le cinéaste prépare désormais Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Mais on retient surtout qu'il a su trouver la bonne recette pour The Suicide Squad.

The Suicide Squad ©Warner Bros.

Le film est une vraie réussite. Un divertissement ultra efficace, drôle et gore à la fois, et qui a tout compris de ses personnages. Les retours sont dans l'ensemble très positifs (voir notre critique). On attendra évidemment de voir son score au box-office, mais tout simple indiquer que The Suicide Squad aura un beau succès. Dès lors, les fans de DC se mettent à rêver d'une nouvelle collaboration entre Warner et James Gunn.

James Gunn "reviendra"

Le cinéaste avait affirmé être en discussion avec le studio pour d'autres projets après Peacemaker, la série spin-off avec John Cena et prévue pour HBO Max. Mais rien de bien concret. Surtout, on attendait de voir la position de Warner sur cette question. Et c'est désormais Walter Hamada, à la tête de DC Films, qui ouvre grand la porte à James Gunn. Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, il explique en effet que James Gunn sera le bienvenu, "peu importe ce qu'il souhaite faire".

Il a vraiment une vision et c'est un excellent partenaire pour nous. Il peut revenir quand il veut, nous sommes prêts pour lui Il reviendra. Nous avons d'autres choses de prévues.

Une déclaration forte qui montre la confiance de Warner et la liberté que le studio est prêt à donner au cinéaste. Déjà avec The Suicide Squad, on a pu voir James Gunn se lâcher totalement avec des séquences folles. Certains passages n'auraient d'ailleurs probablement pas pu passer chez Marvel, qui se veut plus grand public.

On ne sait pas encore quels seront ces prochains projets. On espère évidemment voir James Gunn de retour pour une suite de The Suicide Squad, à moins qu'un autre projet plus ambitieux avec des figures iconiques de DC (Superman ?) ne se prépare. Dans tous les cas, le réalisateur semble sur la même longueur d'onde que les producteurs de Warner, reprenant sur Twitter l'interview.