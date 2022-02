Après West Side Story et The Fabelmans, Steven Spielberg prépare déjà un nouveau film

Inarrêtable Steven Spielberg ! Alors qu'il travaille actuellement sur son projet semi-autobiographique "The Fabelmans", l'immense réalisateur américain est déjà sur le coup pour un autre long-métrage qui sera centré sur le personnage de Frank Bullitt.

Steven Spielberg enchaîne les projets

Alors qu'on se désole du faible score effectué par le pourtant si beau West Side Story (seulement 70 millions de dollars récoltés dans le monde), Steven Spielberg n'a pas le temps de cogiter sur cet échec. Il travaille en ce moment même sur The Fabelmans, un film qui lui tient particulièrement à coeur car il sera inspiré de sa propre vie. Du moins, de son enfance, lorsqu'il était en Arizona et qu'il connaissait ses premiers émois pour le cinéma.

On a hâte de voir comment un aussi grand nom va se livrer, alors qu'il a déjà abordé des motifs personnels à de multiples reprises dans certaines oeuvres. Le personnage principal sera campé par le jeune Gabriel LaBelle, pendant que les excellents Michelle Williams et Paul Dano incarneront les parents. Seth Rogen ou encore David Lynch (!) figurent aussi au casting. The Fabelmans débarque le 23 novembre prochain sur nos écrans et Steven Spielberg planche déjà sur l'après.

Bullitt de retour prochainement

Deadline nous apprend qu'il est maintenant en train de travailler sur un projet qui s'intéresse au personnage de Frank Bullitt. Les cinéphiles le connaissent déjà puisque c'est Steve McQueen qui l'a incarné dans les années 60.

Le film original, Bullitt, suit un lieutenant de police chargé de protéger un mafieux en attendant qu'il puisse témoigner à un procès. Or, l'homme est assassiné, poussant ainsi le policier à mener une enquête afin de découvrir qui sont les coupables. Avec ses méthodes musclées, il ne tarde pas à faire des étincelles. D'après le média américain, il ne devrait pas s'agir à proprement parler d'un remake mais plutôt d'une nouvelle histoire originale. Il est encore trop tôt pour en savoir plus sur le script que devra signer Josh Singer.

Bullitt ©Warner Bros.

Steven Spielberg envisage depuis un moment de ramener le personnage de Bullitt sur les écrans et il a fallu négocier avec le clan McQueen pour décrocher les droits. É

videmment, le fait qu'il veuille prendre les commandes du projet est un gage de qualité non négligeable qui a pesé dans les négociations. Chad et Molly McQueen, respectivement fils et petite-fille de Steve, seront impliqués comme producteurs exécutifs.

Tout ce que fait Spielberg étant intéressant, nous sommes curieux de voir comment il va s'attaquer au polar (un genre quasiment inexistant dans sa filmographie) et ce qu'il va faire de Bullitt. Le projet pourrait mettre un peu de temps à se concrétiser, à tel point que Deadline précise que le metteur en scène pourrait s'occuper d'une autre réalisation avant celle-ci.