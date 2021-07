Aquaman 2 : Amber Heard s'entraîne dur (vidéo)

Amber Heard sera de retour dans « Aquaman 2 ». Le long-métrage vient de débuter son tournage le mois dernier. La comédienne a donc repris l’entraînement, pour se fondre une nouvelle fois dans le rôle de Mera.

Aquaman : une bonne surprise

Réalisé par James Wan en 2018, Aquaman est le cinquième film du DC Extended Universe (DCEU). Après avoir été rapidement introduit dans Justice League, le héros incarné par Jason Momoa nage donc en solitaire dans ce blockbuster relativement bien reçu par les critiques et les spectateurs. Porté également par Amber Heard, Nicole Kidman, Willem Dafoe ou encore Patrick Wilson, le long-métrage a rapporté plus de 1,1 milliard de dollars au box-office. Un score impressionnant, qui a évidemment poussé la Warner à se lancer dans la production d’une suite. Ainsi, James Wan est de retour à la réalisation d'Aquaman and the Lost Kingdom, prévu pour le 14 décembre 2022.

Aquaman ©Warner Bros Studios

Amber Heard de retour en Mera

Aquaman 2 verra évidemment le retour de Jason Momoa dans le rôle principal. Amber Heard reprendra également le rôle de Mera, et ce malgré la polémique qui l’a entourée ces derniers mois. En effet, son affaire en justice avec Johnny Depp a mobilisé de nombreux fans de ce dernier pour pousser Warner à évincer l'actrice. Pour autant la Warner a tranché. Si la firme a licencié Johnny Depp sur le tournage des Animaux Fantastiques 3, elle a gardé son ex-femme dans Aquaman 2.

Récemment, Amber Heard a partagé une vidéo sur Twitter où elle a repris l’entraînement pour entrer dans la peau de Mera. On peut ainsi la voir en plein entraînement physique avec son coach sportif. Visiblement, la comédienne a pris du poile de la bête tant elle parvient à réaliser des exercices assez impressionnants. Heard a sous-titré le clip, "Flipping out # Aquaman2" et son message original peut être vu ci-dessous :

Aquaman 2 marquera donc le retour du talentueux James Wan à la réalisation d’un film DC. Pour le moment, on ne sait pas encore de quoi va traiter le long-métrage, mais le tournage fait son bonhomme de chemin en attendant la sortie du film à Noël 2022 (enfin, si tout va bien...).