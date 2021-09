Aquaman 2 : découvrez Jason Momoa dans son nouveau costume

Jason Momoa sera de retour dans la peau d'Arthur Curry pour "Aquaman and The Lost Kingdom", toujours avec James Wan derrière la caméra. Le super-héros se montre dans une première image de cette suite, avec un nouveau costume qui va surprendre les fans.

Aquaman de retour sur les écrans en 2022

James Wan est en ce moment dans l'actualité avec la sortie de Malignant. Un projet lui permettant de revenir au cinéma d'horreur, un genre dans lequel il a émergé. Il s'occupe en ce moment d'un projet plus orienté vers le grand public : Aquaman and The Lost Kingdom. Le premier volet sur le super-héros aquatique a cartonné dans les salles, avec un score de 1.148 milliard au box-office mondial. Même si on peut ne pas aimer la proposition, on comprend la position du studio de rappeler le metteur en scène. Du côté de ce dernier, son désir de s'orienter vers du cinéma à plus gros budget ne date pas d'aujourd'hui. Quand bien même si le DCEU a vrillé à cause de Justice League, certains personnages continueront d'exister, dont Aquaman. Jason Momoa va reprendre le rôle dans cette suite prévue dans les salles le 14 décembre 2022.

Le scénario n'est pas officiellement révélé mais le titre Aquaman and The Lost Kingdom permet déjà de savoir un peu à quoi s'attendre. Il devrait être question de Necrus, une ville aquatique qui change sans cesse de position et qui est menée par le tyran Mongo. On croit dur comme fer à l'exploitation de cette part de l'univers Aquaman parce que le titre de travail était justement Necrus. En attendant des réponses, on peut vous assurer qu'Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen, Randall Park, Patrick Wilson et Dolph Lundgren seront tous au casting en Mera, Black Manta, Shin, Orm et Nereus.

Arthur Curry change de look

Le tournage a débuté plus tôt cet été et Jason Momoa vient de révéler sur son compte Instagram une photo de lui dans son nouveau costume :

Aquaman (Jason Momoa) - Aquaman and The Lost Kingdom ©Warner Bros.

Une énorme différence se fait sentir par rapport au costume du premier volet. Le look se veut beaucoup plus sombre, délaissant l'or et le vert. Dans ce second film, on va voir Arthur Curry avec un accoutrement qui s'éloigne de ce que l'on connaît dans les comics. Un choix qui peut déplaire aux fans mais qui a certainement une logique par rapport à l'évolution du personnage.