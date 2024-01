Aquaman 2 : cette star du film aussi a été déçue

Il n’y a pas qu'Amber Heard qui a été déçue du sort qui lui a été réservé dans le deuxième volet d’Aquaman. Une autre star du film a également fait part de sa déception quant aux reshoots et à son rôle dans le film.

La présence d’Amber Heard au cœur des critiques

On ne peut pas dire que Aquaman et le Royaume perdu soit une franche réussite au cinéma. Avant même sa sortie dans les salles obscures, le film réalisé par James Wan et porté par Jason Momoa semblait annoncer un échec pour DC. En cause, les nombreux retards liés à la production, des dates de sortie changeantes mais aussi la présence d'Amber Heard, qui a divisé les fans. Beaucoup ont appelé au boycott du film en raison de la présence de l’actrice. Mais l'importance de Mera, son personnage dans le film, a considérablement été réduite.

Face au "bide" d’Aquaman 2, qui n'a rapporté à ce jour qu'un peu plus de 378 millions de dollars de recettes dans le monde, Amber Heard a pris la parole. Il y a quelques jours, elle s’est exprimée sur Instagram. Selon elle, de nombreuses scènes où elles apparaissaient ont été coupées au montage. « En gros, ils ont pris une grande partie de mon rôle et ils l'ont juste supprimé », écrit l’actrice qui critique par ailleurs les nombreuses révisions du scénario.

Aquaman 2 : Dolph Lundgren critique les choix de la production

L’actrice déchue n’est pas la seule à reprocher les différentes versions du scénario. Plus récemment, c’est Dolph Lundgren qui a fustigié à son tour la production du film. Dans les colonnes de Comic Book (via Screen Rant), la star de Rocky 4 et de Expendables : Unité Spéciale a fait part de sa déception sur la version finale gardée par le studio. Selon lui, la director’s cut est meilleure, mais ce n’est pas celle qui est diffusée dans les salles.

Dolph Lundgren - Aquaman 2 ©Warner Bros.

Puis, il parle des scènes réduites d'Amber Heard qui ont eu un impact sur son propre rôle, celui du roi Nereus :

Je viens de réaliser que c'était une sorte de décision des supérieurs selon laquelle ils essayaient de limiter (la présence) d’Amber Heard, et comme je jouais son père je l'acceptais. J'étais juste déçu pour les spectateurs, parce que je pensais que le scénario original était génial et que le montage original - j'en ai vu un petit peu -, était vraiment bien, donc je ne voyais aucune raison de commencer à refaire des reshoots et à remodeler l'histoire, ce qui a évidemment provoqué la déception des fans et pas seulement de moi.

Pour l’instant, Aquaman et le Royaume perdu a récolté un peu plus de 378 millions de dollars au box-office mondial. Il fait mieux que The Flash et pourrait limiter la casse en atteignant les 400 millions.