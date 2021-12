Aquaman 2 : Jason Momoa annonce la fin du tournage en vidéo

Après son retour au source horrifique avec "Malignant", James Wan est retournée vers une grosse machine hollywoodienne avec "Aquaman and The Lors Kingdom". Jason Momoa annonce en vidéo que les prises de vue viennent de prendre fin.

Une seconde aventure en solo pour Aquaman

Le lancement d'un univers étendu DC au cinéma n'a pas été aussi parfaitement pensé que celui du concurrent Marvel. Les films sont néanmoins parvenus à être des beaux succès au box-office. En l'occurence, Aquaman en a été un retentissant, avec 1,148 milliards de dollars récoltés à travers le monde. Une réussite financière derrière laquelle se trouve James Wan, transfuge du cinéma de genre, qui a fait le grand saut vers des productions davantage couteuses. Il sera toujours de la partie pour la suite qui porte le titre Aquaman and The Lost Kingdom.

Le contenu du scénario n'a pas été révélé mais on pense saisir qu'il sera question de la ville Necrus. Une citée sous-marine dominée par le tyran Mongo. Elle a l'étrange spécificité de se déplacer sans être deux fois au même endroit. Les lecteurs de comics qui connaissent bien l'univers du personnage savent de quoi on parle.

Aquaman (Jason Momoa) - Aquaman and The Lost Kingdom ©Warner Bros./DC

Pour l'occasion, une large partie du casting est sur le retour. Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen, Randall Park, Patrick Wilson et Dolph Lundgren reprendront tous les rôles qu'on leur connaît et le film dispose d'une date de sortie fixée au 14 décembre 2022.

Les prises de vues sont terminées

Une année entière nous sépare de sa mise à l'écran. Le processus créatif avance plutôt bien car on apprend que le tournage vient de prendre fin. C'est l'acteur principal Jason Momoa qui a lâché la nouvelle sur son compte Instagram, avec une petite vidéo enregistrée à Hawaï :

L'intéressé doit être content d'en avoir terminé avec les prises de vues (des reshoots restent possibles pour une production de cet acabit) tant il a subi plusieurs blessures durant celles-ci.

Nous espérions qu'un teaser serait révélé lors de la DC Fandome d'octobre dernier. Le studio a décidé d'attendre et des premières images vont certainement tomber dans les prochains mois. Il faut cependant comprendre que le film n'est pas la priorité absolue de DC/Warner car The Batman, Black Adam et The Flash doivent sortir avant.