Aquaman 2 : le titre officiel dévoilé. Un indice sur l'intrigue ?

Le tournage de "Aquaman 2" est prévu prochainement et la sortie doit intervenir à la fin de l'année 2022. James Wan nous donne des nouvelles du film en révélant le titre officiel. Cette information va, à n'en pas douter, faire naître quelques rumeurs sur l'intrigue.

Aquaman 2 se dote d'un titre officiel

La Justice League ne sera plus reformée mais la plupart des personnages qui constituent l'équipe vont continuer à tracer leur route. C'est le cas d'Arthur Curry (Jason Momoa), avec un second film Aquaman en pleine préparation. Le premier a suffisamment attiré de monde dans les salles (1.1 milliard de dollars au box-office mondial) pour qu'une suite tombe sous le sens. James Wan fera son retour derrière la caméra pour ce blockbuster prévu le 14 décembre 2022 sur les écrans. Le tournage approche et commencera dès cet été. Une bonne nouvelle, même si on ne sait pas grand chose sur le scénario. Il est cependant connu que Mera (Amber Heard), Black Manta (Yahya Abdul-Mateen), le docteur Shin (Randall Park) et Orm (Patrick Wilson) seront tous de retour.

Le réalisateur James Wan nous donne des nouvelles de l'avancée des opérations et dévoile sur Instagram le titre officiel du film : Aquaman and The Lost Kingdom.

Comment l'interpréter ?

De quel royaume perdu peut-il s'agir ? Le premier réflexe est de penser à Atlantis, cité emblématique de l'univers d'Aquaman. Une menace pourrait peser sur ses épaules, par exemple. Mais on se rappelle que le film est connu sous le titre de travail Necrus et, là, tout peut s'expliquer. Dans les comics, Necrus est une ville aquatique. Elle a la particularité de ne pas avoir de situation géographique fixe. Elle apparaît à différents endroits du globe au fil du temps. Par ailleurs, le tyran Mongo se trouve à sa tête. Si ce méchant n'a jamais été annoncé dans le scénario, on parie qu'il sera de la partie en cas d'utilisation de Necrus.

En l'absence d'éléments officiels, on ne peut que se laisser aller à quelques spéculations et l'ensemble des indices amène à penser qu'un affrontement Mongo/Aquaman va avoir lieu. Le royaume perdu, à retrouver au sein strict du terme, serait donc Necrus plus qu'Atlantis. Tout cela se confirmera possiblement à l'avenir, si nous apprenons que quelqu'un a été casté dans le rôle de Mongo.