Aquaman 2 : un premier aperçu dévoilé lors de la DC Fandome

Actuellement en plein tournage, "Aquaman and The Lost Kingdom" se révèle dans des premières images montrées à l'occasion de la DC Fandome. La suite, toujours réalisée par James Wan, entend bien frapper plus fort que le précédent volet.

James Wan rempile chez DC pour Aquaman and The Lost Kingdom James Wan est revenu à un cinéma plus modeste et tourné vers l'horreur avec Malignant. Les retours sont divisés à son sujet mais le réalisateur n'a visiblement pas trop le temps de cogiter puisqu'il enchaîne les projets. Le voilà de retour dans la galaxie DC avec Aquaman and The Lost Kingdom, la suite à son succès de 2018. Pour rappel, le film a rapporté 1, 148 milliard lors de sa carrière dans la salle. C'est tout naturellement qu'une suite a été lancée, toujours avec le réalisateur à bord. Jason Momoa garde évidemment le rôle principal, pendant qu'Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen, Randall Park, Patrick Wilson et Dolph Lundgren reviendront tous. L'histoire va vraisemblablement s'attarder sur Necrus, une ville aquatique connue dans les comics pour une particularité très spéciale. En effet, elle change constamment de position et n'est jamais deux fois au même endroit. Si le scénario se déroule effectivement en ces lieux, nous devrions faire la connaissance du tyran Mongo, un méchant qui fait régner la terreur dans la ville. Avec une sortie prévue le 14 décembre 2022, Aquaman 2 va avoir largement le temps de se présenter à nous. Aquaman and The Lost Kingdom tournage ©Warner Bros. Le long-métrage était au programme de la DC Fandome mais nous ne savions pas si le studio allait pouvoir envoyer une bande-annonce ou un teaser. Le tournage étant toujours en cours, Warner n'a pas présenté des images du film. À la place, on a pu découvrir une vidéo qui nous immerge dans les coulisses. Du contenu sympa pour les fans mais impossible d'en apprendre beaucoup plus sur le scénario. Les personnages que l'on connaît sont présents, y compris Black Manta qui a l'air de vouloir encore en découdre. Son retour tombe sous le sens étant donné que la scène post-générique du premier film l'a montré encore en vie. On a pu aussi voir Jason Momoa dans son nouveau costume et surtout des concepts arts vraiment beaux, dont certains mettent en scène des monstres !