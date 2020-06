Aquaman débarque dans Fortnite

Alors que la saison 2 de Fortnite s’est achevée hier, Epic Games vient de dévoiler le trailer de la troisième saison, déjà disponible sur les majeures plateformes. Et on peut y voir l’apparition du personnage de "Aquaman", joué par Jason Momoa dans le film DC.

L’intrigue d’Aquaman

L’histoire d’Aquaman retrace les origines d’Arthur Curry, alias Aquaman, un homme destiné à unir les mondes de la terre et de la mer. Préférant vivre à la surface, parmi les humains, il va rapidement se retrouver entraîné dans une aventure qui va le mener à devenir le roi des Sept Mers. Réalisé par James Wan, le film est porté par Jason Momoa, dans le rôle-titre, et Amber Heard, qui joue Mera, la princesse d’Atlantis. Les parents d’Aquaman sont joués par Nicole Kidman et Temuera Morrison. Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren et Yahya Abdul-Mateen II interprètent respectivement Vulko, Orm, Nereus et Black Manta.

Aquaman s’invite dans le trailer de la saison 2 de Fortnite

Alors que le héros joué par Jason Momoa sera de retour pour un deuxième film solo, prévu pour le 14 décembre 2022, les fans pourront toujours le revoir dans la prochaine saison du jeu Fortnite, dont la bande-annonce donne un avant-goût. Ce n’est pas la première fois que l’univers de Fortnite et celui du cinéma se croisent, puisque c’est à ce jeu que Thor et Korg jouent dans Avengers : Endgame. Dans l’histoire de la troisième saison de Fortnite, l’Agence a inondé l’île pour parer à une tempête. Mais l’île a coulé, et est maintenant pleine de requins. Et qui mieux qu’Aquaman pour régner sur toutes les créatures aquatiques qui menaceront la vie des joueurs ? Une fois encore, le roi du royaume sous-marin d’Atlantis aura l’apparence de Jason Momoa, tel qu’on peut le voir dans le film de James Wan. Les joueurs pourront donc jouer le héros DC dans le jeu.

Que sait-on d’Aquaman 2 ?

Pour ceux qui préfèrent voir le héros en action sur grand écran, on pourra donc retrouver Aquaman fin 2022 au cinéma. Aucun détail n’a pour l’instant filtré sur l’intrigue de ce deuxième film. En revanche, pour ce qui est du casting, outre Jason Momoa, qui retrouvera le costume du roi des océans, les retours d’Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II et Patrick Wilson ont aussi été annoncés. James Wan reviendra également pour mettre en boîte ce second opus. On devrait donc retrouver l’atmosphère du premier film. Reste donc à savoir quelle sera l’intrigue du nouveau long-métrage, et les acteurs qui viendront ajouter leur nom au casting.