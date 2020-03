Arctic le 17 mars sur Canal+ : un tournage éprouvant pour Mads Mikkelsen

Le 17 mars Canal+ diffuse "Arctic" de Joe Penna. Un survivor en plein Arctique dans lequel Mads Mikkelsen tente de s'en sortir. Pour obtenir un résultat aussi puissant, le tournage a dû se dérouler dans des conditions très compliquées pour l'acteur et la production.

En 2019 sortait Arctic de Joe Penna. Dedans, Mads Mikkelsen se retrouve quasiment seul au monde et doit faire face aux températures terriblement basses de l'Arctique. En effet, les températures là-bas peuvent descendre jusqu’à moins –70°C ! Ainsi, c'est dans ces conditions qu'il tente de s'en sortir, trouvant d'abord refuge dans une carcasse d'avion et se nourrissant à peine. Jusqu'au jour où une rencontre l'oblige à partir chercher de l'aide, en plein désert glacial où les dangers sont nombreux.

Des conditions de tournage dingues avec Arctic

Forcément, avec un tel synopsis, il était nécessaire pour Joe Penna d'offrir un visuel à la hauteur, et donc de parvenir à représenter les conditions difficiles de ce lieu. Pas question donc de tourner simplement en studio et d'user d'effets numériques. Le réalisateur et la production ont alors opté pour l'Islande, en hiver. Un tournage court, d'une durée de 20 jours, mais extrêmement intense, avec des vents violents et des tempêtes de neige, comme l'expliquait le réalisateur.

Tout au long du tournage, les conditions météorologiques changeaient toutes les heures, anéantissant la continuité de nos prises.

En plus des équipes de tournage, c'est le comédien Mads Mikkelsen qui a dû faire face à une situation hors du commun, allant jusqu'à perdre 8 kilos ! Il expliquait alors au Parisien lors de la sortie du film :

Nous étions vraiment au milieu de nulle part, se souvenait Mads Mikkelsen lors de notre rencontre. La caméra réalisait parfois des plans à 360°, il fallait donc qu'il n'y ait rien aux environs. Après le tournage, nous montions sur nos motoneiges, traversions des montagnes, prenions les voitures et roulions pendant des heures pour aller dormir dans des gîtes.

Enfin, les choses auraient pu être encore plus compliquées pour lui lors d'une scène bien particulière où il doit se confronter à un ours. Si The Revenant a usé du numérique, Arctic a intégré un véritable animal. Cependant, même avec un dresseur sur le plateau, il était trop dangereux de faire jouer l'acteur et l'animal ensemble. L'équipe a donc filmé dans un premier temps les plans de l'ours, puis dans un second temps ceux de Mads Mikkelsen, qui a alors dû jouer face à un acteur déguisé. Le résultat reste bluffant, et nul doute que l'acteur se souviendra de ce tournage atypique.

