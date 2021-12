Argo : Ben Affleck n'a vraiment pas apprécié d'être snobé aux Oscars

Malgré l'Oscar du Meilleur film gagné par "Argo", Ben Affleck estime que l'Académie n'a pas été réglo avec lui en ne le nommant pas comme Meilleur réalisateur. Il revient sur cet épisode de sa carrière avec toujours un goût amer dans la bouche.

Argo : la troisième réalisation de Ben Affleck

À l'exception du décevant Live by Night, Ben Affleck est un acteur qui a su merveilleusement bien enfiler la casquette de metteur en scène. Ses deux polars que sont Gone Baby Gone et The Town ont été des belles réussites, puis il a davantage laissé sa trace avec Argo. Ce dernier lui a permis de remporter un Oscar du Meilleur film en 2013. Une récompense qui n'est pas à la portée de tout le monde. Cette année-là, la concurrence était rude, avec la présence en compétition de Django Unchained, de Lincoln, d'Happiness Therapy et surtout de l'impressionnant Zero Dark Thirty.

Pour rappel, Argo revient sur l'histoire vraie de six diplomates à exfiltrer en pleine révolution islamique iranienne. En 1979, plus précisément, Téhéran est le théâtre d'une crise politique, avec le régime de Khomeyni qui réclame de récupérer le Chah s'étant réfugié aux États-Unis. Alors que l'ambassade américaine est prise d'assaut, six diplomates parviennent à s'enfuir et trouvent refuge du côté de l'ambassadeur du Canada. Pour les sortir de cette situation, la CIA décide de mettre l'agent Mendez sur le coup. Celui-ci a l'idée de constituer une équipe de sauvetage et de se faire passer pour une équipe de tournage en repérage pour préparer un long-métrage de science-fiction.

Argo ©Warner Bros. Pictures

Ben Affleck snobé aux Oscars ?

Lors de son passage au The Howard Stern Show, Ben Affleck est revenu sur son absence aux Oscars dans les catégories Meilleur réalisateur et Meilleur acteur. Il a d'ailleurs en travers de la gorge le fait de ne pas avoir été nommé, alors que son film est pourtant parvenu à décrocher la récompense suprême.

Nous avions le montage, la scénario adapté et le meilleur film. Le seul gars qui a foiré était la tête d'affiche et le réalisateur ? Je peux faire le calcul pour savoir qui était le dindon de la farce ici.

L'acteur/réalisateur estime tout simplement avoir été snobé et que l'Académie a sciemment voulu le mettre de côté. La situation est d'autant plus étonnante que le nom de Ben Affleck revenait forcément dans les prédictions avant l'annonce des nommés. Pour mieux comprendre sa position et le fonctionnement de l'événement, l'intéressé apparaît comme vexé parce que la catégorie Meilleur réalisateur sacre le travail d'une personne, là où celle du Meilleur film est davantage orientée vers les producteurs. À noter d'ailleurs que Ben Affleck n'était pas non plus dans la course pour le Meilleur acteur, ce qui nourrit son analyse de la situation. Il pourra, en revanche, se consoler en disant qu'il a été sacré Meilleur réalisateur aux Golden Globes et aux BAFTA.