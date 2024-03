Ari Aster rassemble un casting incroyable pour son western

Après "Beau is afraid", le prochain film d'Ari Aster sera un western contemporain horrifique intitulé "Eddington". Le réalisateur dirige à cette occasion un casting composé de nombreuses stars.

Un western pour le réalisateur de Midsommar

En trois longs-métrages, le jeune réalisateur Ari Aster s'est imposé comme un maître du cinéma d'horreur et plus largement comme une figure principale du cinéma d'auteur américain. Il y a eu Hérédité en 2018, puis l'année suivante le choc Midsommar - dans lequel Florence Pugh se révèle au grand public - et dernièrement Beau is afraid, sommet comico-horrifique de 3h porté par Joaquin Phoenix.

Beau Wassermann (Joaquin Phoenix) - Beau is afraid ©ARP

Beau is afraid a été un échec au box-office, mais le CV d'Ari Aster est néanmoins brillant et son cinéma très attractif, si bien que son quatrième long-métrage, titré Eddington, dispose ainsi d'un casting qui ferait presque pâlir d'envie Wes Anderson.

Une trame plus classique et un casting royal

Dans Eddington, Ari Aster va revisiter le genre du western, de nos jours. Peu de détails ont été donnés sur le scénarion, mais on sait tout de même qu'il s'agira de suivre un couple qui trouve refuge dans la petite ville d'Eddington au Nouveau-Mexique après une panne d'essence. À la tombée de la nuit, alors qu'ils avaient été bien accueillis, tout change...

Pour incarner les personnages de cette nouvelle histoire, dont la narration s'annonce a priori plus classique que celle de Beau is afraid, Ari Aster dispose ainsi d'un casting comptant Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal et Austin Butler, Luke Grimes et Deirdre O'Connell, Micheal Ward et le trop rare Clifton Collins Jr..

Dans le post X des studios A24 qui, comme pour les trois précédents films d'Ari Aster, co-produit et distribuera Eddington, on note aussi que la photographie du film est assurée par le franco-iranien Darius Khondji, collaborateur entre autres de James Gray et Bong Joon-ho.

Eddington a débuté son tournage et est attendu dans les cinémas en 2025, après probablement une première présentation dans un prestigieux festival.