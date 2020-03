Arkansas : première bande-annonce avec Vince Vaughn et Liam Hemsworth

Lionsgate vient de publier une nouvelle bande-annonce de la sombre comédie « Arkansas ». Premier film de l'acteur Clark Duke attendu en sortie digitale dès le 5 mai. Parfait pour passer le temps pendant l'épidémie avec un casting de haute voltige.

Clark Duke, vous ne le connaissez peut-être pas. C'est un second couteau du cinéma qui est apparu dans de nombreuses productions depuis le début des années 1990. Il a notamment participé à des séries comme Greek, Robot Chicken ou encore Mon Oncle Charlie. Il est également apparu au cinéma dans des films comme SuperGrave et Kick-Ass. Cette fois, il revient derrière la caméra avec son premier film en tant que réalisateur : Arkansas.

Un casting imposant

Arkansas raconte comment deux trafiquants de drogue de bas étage évoluent sous les ordres d'un patron qu'ils n'ont jamais rencontré. Leur routine est interrompue lorsqu'un deal tourne mal. Leurs vies se retrouvent en danger. Arkansas dresse le portrait de trois générations de dealers dans le sud profond, où le cycle de la violence ne cesse de transformer les jeunes hommes en criminels et les vieillards en légendes du business. Le long métrage est basé sur le livre éponyme de John Brandon, publié en 2008.

Pour ce premier film, Clark Duke s'entoure d'un casting plutôt imposant où se réunissent Vince Vaughn, Liam Hemsworth et John Malkovich. Clark Duke apparaît lui aussi dans le métrage. Ce dernier a co-écrit le scénario avec Andrew Boonkrong.

La bande-annonce promet un film rythmé, où la comédie et le drame ne semblent faire qu'un. Arkansas se veut être un long métrage de dialogues et de situations, qui doit beaucoup à ses acteurs tous talentueux. Découvrez la bande-annonce ci-dessus, et la première affiche ci-dessous. Sortie prévue le 1er mai dans certains cinémas américains, et le 5 mai en Blu-ray, DVD et VOD.