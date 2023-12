Army of the Dead 2 : Zack Snyder donne (enfin) des nouvelles

Alors qu'il fait actuellement la promotion de son nouveau film Netflix "Rebel Moon", Zack Snyder a évoqué "Army of the Dead 2", la suite de son long-métrage de zombies sorti en 2021. Le projet est toujours en production, et devrait s'intituler "Planet of the Dead".

Army of the Dead : le deuxième film de zombies de Zack Snyder

Après avoir été l'architecte du DC Extended Universe chez Warner Bros. pendant sept ans, Zack Snyder a trouvé un nouveau terrain de jeu sur Netflix. Son premier long-métrage produit par la plateforme de streaming, Army of the Dead, sorti en 2021, a connu un énorme succès auprès du public et est devenu l'un des films les plus visionnés de l'histoire de Netflix.

L'intrigue du film se déroulait à Las Vegas, transformée en zone de quarantaine zombie. Le héros, un ancien mercenaire, était recruté pour récupérer 200 millions de dollars d'un coffre-fort sous la ville, avant qu'une frappe nucléaire n'éradique la menace zombie. Avec une équipe spécialisée, ils s'aventuraient dans la ville infestée, mais faisaient face à des zombies intelligents et organisés.

Après L'Armée des Morts sorti en 2004, c'était donc le deuxième film de zombies de Zack Snyder. Et le début d'une nouvelle saga. Ainsi, un préquel baptisé Army of Thieves (produit par Snyder) a vu le jour sur Netflix quelques mois après la sortie d'Army of the Dead. Et une suite était également envisagée.

Où en est la suite ?

Actuellement en pleine promotion de son nouveau blockbuster, Rebel Moon, dont la première partie est attendue sur Netflix le 21 décembre, Zack Snyder s'est confié sur l'avancée d'Army of the Dead 2 au site internet DigitalSpy. Il a confié qu'il aimerait beaucoup désormais pouvoir alterner entre ses deux sagas qui ont pour ambition d'avoir, comme pour DC, un univers étendu. Son prochain film pourrait donc être la suite d'Army of the Dead (pour l'instant intitulée Planet of the Dead) :

Mon espoir est de pouvoir faire des allers retours entre les deux. Si c'était écrit dans les étoiles, ça serait cool

a confié Zack Snyder, sans pour autant donner plus de précisions.

Au micro de GamesRadar, le réalisateur a déclaré qu'il était très impatient de s'atteler à la suite d'Army of the Dead :

Ma vision pour "Army 2" est "Planet of the Dead", qui représente une évolution significative et spectaculaire par rapport au premier film. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de développer ce projet. En ce moment, je m'efforce de gérer simultanément ces deux grands projets, mais je suis particulièrement heureux et motivé de constater que le public est impatient de découvrir davantage l'univers de "Army", un univers que j'affectionne particulièrement.

Zack Snyder a également confirmé qu'une mini-série d'animation Army of the Dead était actuellement en post-production chez Netflix avec notamment la voix de Christian Slater.