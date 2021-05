Army of the Dead : à quoi ressemblent Zeus et la reine zombie sans maquillage ?

Les acteurs qui se glissent dans la peau de Zeus et de la reine, les chefs des zombies Alphas d'Army of the Dead de Zack Snyder ont subi une impressionnante transformation physique !

Army of the Dead : les zombies 2.0 de Zack Snyder

Pour son nouveau long-métrage, Army of the Dead, le réalisateur Zack Snyder a collaboré avec Netflix. Un retour aux sources puisqu'il s'agit d'un film de zombies, pour celui qui avait commencé sa carrière au cinéma en 2004 avec L'armée des morts. Doté d'un budget confortable et d'une totale liberté, le réalisateur qui a (trop ?) longtemps officié du côté des super-héros chez Warner Bros, s'est fait plaisir (voir notre critique). Et il a innové côté zombies.

Army of the Dead © Netflix

Alors qu'ils sont souvent dépeints comme étant très lents et non intelligents, dans Army of the Dead, une partie des zombies est rapide et organisée. Ils obéissent à un chef, Zeus, tout droit échappé de la Zone 51 et patient zéro des Alphas. Cette société zombie compte également à sa tête une reine, qui n'est autre que la compagne de Zeus. Ces deux héros zombies sont LE gros point fort du film. Si bien qu'on aurait aimé passer plus de temps à les observer évoluer.

À quoi ressemblent-ils sans maquillage ?

Army of the Dead © Netflix

Pour camper ces deux personnages charismatiques, Zack Snyder a fait appel à deux cascadeurs professionnels : Richard Cetrone et Athena Perample. Le premier est un habitué des films du réalisateur, puisqu'il a collaboré avec lui sur tous ses films, soit en tant que cascadeur, soit en tant qu'acteur. C'est notamment lui qui a fait la performance capture pour Steppenwolf dans Justice League. Il est également la doublure cascade du Batman de Ben Affleck.

Richard Cetrone et Ben Affleck

De son côté, Athena Perample collabore pour la première fois de sa carrière avec Zack Snyder. Danseuse de formation, elle excelle notamment dans les sports de combat.

Une longue préparation avant le tournage

Pour se glisser dans la peau de Zeus et de sa reine, les deux acteurs devaient passer plusieurs heures à se faire maquiller. Au début du tournage, il fallait trois heures et demie et trois maquilleurs à Richard Cetrone pour se transformer en Zeus. Entre la tête et la taille, le corps du zombie est équipé de 24 prothèses en silicone. De son côté, Athena Perample était équipée de 22 prothèses fixées sur les bras, le visage et la poitrine. Elle portait également une perruque, des lentilles de contact, et de fausses dents. Elle devait souvent retourner à sa caravane pendant le tournage car son maquillage fondait sous le soleil brûlant d'Albuquerque. Sur son compte Instagram, elle partage de nombreuses photos des coulisses d'Army of the Dead.