Army of the Dead : avez-vous remarqué cette connexion avec L'Armée des morts ?

« Army of the Dead » cartonne actuellement sur Netflix. Le dernier film de Zack Snyder lui permet de revenir à ses fondamentaux : le film de zombies. Si « Army of the Dead » et « L'Armée des morts » ne sont officiellement pas connectés, il y pourtant un easter egg qui affirme le contraire.

Army of the Dead : le nouveau film de Zack Snyder Sorti le 21 mai dernier sur Netflix, Army of the Dead fait déjà partie des dix plus gros succès cinématographiques de la plateforme. Notamment porté par Dave Bautista, le long-métrage marque le retour de Zack Snyder au film de zombies. En effet, son tout premier long-métrage était déjà issu de ce style, et est rapidement devenu un petit classique du genre. En 2004, le réalisateur signait L'Armée des morts. Un immense classique du genre, remake assez libre de Zombie de Romero, qui avait rapporté plus de 102 millions de dollars de recettes au box-office. Army of the Dead ©Netflix Et si les deux films portent le même titre, ils n'ont en commun que les zombies. Zack Snyder a confirmé que ses deux œuvres n'étaient pas issues du même univers. Pourtant, un discret easter egg pourrait indiquer le contraire. Un easter egg intelligent L’œuf de pâques en question a récemment été partagé par le compte Twitter Movies That Maher. Dans celui-ci, nous pouvons voir un article de presse sur le téléphone d'un personnage qui consulte les dernières nouvelles concernant l'épidémie de zombies qui touche les États-Unis. L'article en question indique qu'une épidémie du même type s'est déroulée en 2004 (date de sortie de L'Armée des morts NDLR) dans le Wisconsin (là où se passent les événements du premier film) : Un easter egg qui relance le débat concernant la connexion éventuelle entre les deux œuvres de Zack Snyder. Même si ce dernier maintient qu'il n'y a aucune affinité entre ses deux films, difficile de convaincre les fans, qui ont rapidement repéré cet habile clin d’œil. Pour rappel, Army of the Dead n'est que la première pierre d'un édifice beaucoup plus grand puisque Zack Snyder et Netflix travaillent actuellement sur d'autres œuvres dérivées du film, dont un prequel et une série. Peut-être que la connexion avec L'Armée des morts sera prochainement développée dans ces futures productions...