Army of the Dead : découvrez cette étonnante connexion avec Tiger King

Zack Snyder a dévoilé la bande-annonce de son nouveau film : « Army of the Dead ». Des images superbes et impressionnantes qui réservent notamment une surprise de taille : un tigre zombie. Et ce dernier a un rapport avec la série « Tiger King » de Netflix.

Army of the Dead : le retour de Zack Snyder aux films de zombies

Quinze ans après son premier long-métrage, L’Armée des morts, Zack Snyder est de retour à ses premiers amours : le film de zombies. Le cinéaste propose en effet Army of the Dead, qui sera disponible sur Netflix le 21 mai prochain. Le long-métrage réunit un casting emmené par Dave Bautista, et devrait offrir une nouvelle approche du mythe du zombie. La première bande-annonce tease en tout cas une manière totalement hallucinante d’aborder le film de zombies. Zack Snyder semble proposer une esthétique pop inhabituelle, des zombies au graphisme inédit et aux capacités impressionnantes. Mais l’élément de la bande-annonce qui a particulièrement retenu l’attention des spectateurs c’est la présence d’un tigre zombie.

Le rapport avec Tiger King

Et ce qui est assez drôle, c’est que ce tigre zombie a un rapport avec la série documentaire Tiger King. Sorti en 2020, Au royaume des fauves (en version française) raconte comment un propriétaire de zoo, dresseur de tigres, pète les plombs. La série, composée d’une seule saison de 8 épisodes, est disponible sur Netflix. Et pour préparer la production de Army of the dead, l'équipe du film a visité le zoo Big Cat Rescue de Carole Baskin pour en connaître davantage sur les grands félins. Deborah Snyder, l’une des productrices du film, et accessoirement l’épouse du cinéaste, a révélé d’où est venue l’inspiration de ce tigre zombie, qui se prénomme visiblement Valentine :

Valentine est basée sur un vrai tigre, et nos spécialistes des effets visuels ont appelé de nombreux sanctuaires d'animaux pour voir s'ils pouvaient filmer un tigre comme référence. Et pouvez-vous deviner sur quel tigre Valentine est basé ? Je me souviens que Marcus Taormina, notre superviseur des effets visuels, a passé une semaine là-bas. Et nous nous sommes dit : "Au moins, tu en es sorti vivant !'' Nous ne savions même pas à l'époque, que c’était le même camp que dans la série. Ce n'est que plus tard que j’ai compris quand Marcus a dit : 'Tu sais d'où vient Valentine, n'est-ce pas ?'

Au royaume des fauves ©Netflix

Deborah Snyder a ajouté que l’équipe du film s’est rendu à Big Cat Rescue avant la sortie de la série. Il faut dire que l’idée d’incorporer un tigre zombie à l’équation est plutôt maligne. Zack Snyder est lui-même revenu au micro de Beyond the Trailer sur cette réflexion :

Je suppose que nous savions, d'une certaine manière, que Valentine allait être une star. C'est moi qui ai inventé le tigre zombie. Je pense que nous avons eu un tigre zombie là-dedans pendant longtemps, je pense que c'était l'une de mes premières idées. Nous savions que nous voulions faire des animaux zombies et donc, j'ai pensé : "Bien sûr, c'est logique si on va à Vegas".

Netflix a déjà confirmé que Army of the Dead ne serait que la première étape d’un univers connecté. La plateforme travaille déjà sur un préquel du futur film de Zack Snyder, et sur une série d’animation. Peut-être un moyen, également, de raconter les origines du tigre zombie.