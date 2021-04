Army of the Dead : des zombies intelligents et un tigre débarquent dans le trailer explosif

Zack Snyder a terminé sa parenthèse super-héroïque et change de genre avec "Army of the Dead". Son film de zombies prévu sur Netflix le 21 mai prochain se laisse approcher dans une seconde bande-annonce complètement dingue.

Zack Snyder et les zombies, une histoire qui repart de plus belle

Zack Snyder a été l'un des noms qui a animé le début d'année 2021. La sortie de son montage de Justice League a mis fin à son aventure dans le DCEU. Pas plus mal, après tout ce qu'il s'est passé et les révélations sur le comportement préoccupant du studio vis-à-vis de son univers étendu. Le réalisateur va s'illustrer une seconde fois cette année avec Army of the Dead, long-métrage qui va ravir ceux qui ont adoré L’Armée des morts. Son tout premier essai, rappelons-le, qui avait fait le pari de remaker le cultissime Zombie de George A. Romero en le dopant avec une bonne dose d'action. Ce nouveau film dans le même genre, avec un titre très similaire, s'annonce tout aussi explosif.

Le scénario part d'un point de départ connu dans le cinéma de genre, à savoir l'apparition d'un virus qui transforme les gens en zombies. Pour endiguer cette catastrophe, la ville de Las Vegas a été placée en quarantaine, encerclée par un immense mur qui empêche quiconque d'entrer ou de sortir. Un groupe de mercenaires va pourtant se risquer à pénétrer dans la capitale du péché pour mettre la main sur une immense somme d'argents en train de dormir dans un casino. Cet objectif sera forcément compliqué avec des zombies en travers de la route. La troupe sera animée par Ella Purnell, Hiroyuki Sanada, Matthias Schweighöfer, Huma Qureshi ou encore Theo Rossi, avec Dave Bautista à sa tête.

Army of the Dead ©Netflix

Une seconde bande-annonce généreuse pour Army of the Dead

Plus d'un mois après la première bande-annonce, une seconde vient d'être révélée. On continue de découvrir des nouvelles images avec encore pas mal d'action mise en avant. Army of the Dead à moins l'air d'un pur film d'horreur que d'un actioner énervé. Promesse qui n'est pas pour nous déplaire ! On se souvient que les zombies de L'Armée des morts étaient déjà très dégourdis et pouvaient courir.

Ici, on grimpe d'un cran puisqu'ils peuvent carrément se battre et agissent selon organisation. Il ne s'agit pas de cadavres qui errent à la recherche de chair fraîche, leur mode de fonctionnement a été pensé en profondeur pour faire preuve d'une originalité qu'on salue. Après le zombie déguisé en Elvis, on découvre cette fois un tigre mort-vivant et plusieurs costumes originaux qui apportent une touche fun. Zack Snyder a l'air de s'être complètement lâché et semble bien parti pour injecter une dose de sang frais dans un sous-genre pas si fructueux la décennie suivante - si l'on excepte la bombe Dernier train pour Busan, que le réalisateur présente comme l'une de ses influences.

Quelques chanceux pourront voir le film dans des salles américaines le 14 mai. Pour les autres, la mise en ligne est prévue le 21 mai sur Netflix. Une nouvelle affiche a été dévoilée pour accompagner la bande-annonce :