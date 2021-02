Army of the Dead : les zombies de Zack Snyder se montrent dans un teaser explosif

Zack Snyder revient au cinéma d'horreur qui l'a lancé avec "Army of the Dead". Dans cette production Netflix, il suit un groupe de mercenaires confronté à des zombies dans un casino. Découvrez la première bande-annonce avant la sortie prévue le 21 mai prochain.

Army of the Dead : second film de zombies pour Zack Snyder

Zack Snyder est aujourd'hui très affilié au cinéma super-héroïque, grâce à son rapprochement avec DC. Ce prolongement logique dans sa carrière l'a aussi mené dans une sorte d'impasse. Les problèmes liés à Justice League ont mis fin à sa participation à l'univers étendu. Les fans regretteront de ne plus le voir déballer son style dans ce cadre mais il faut voir le verre à moitié plein. Car il peut désormais se tourner vers d'autres projets plus originaux. Alors que la Snyder Cut débarque le 18 mars prochain quasiment partout dans le monde (mais pas en France, où il faudra patienter jusqu'à avril), le metteur en scène ne mettra pas trop de temps avant de se signaler une seconde fois en 2021 puisqu'il a préparé Army of the Dead, une production originale attendue sur Netflix.

Army of the Dead ©Netflix

Il revient au film de zombie, le genre grâce auquel il s'est révélé sur grand écran. En juin 2004, on le découvrait avec L’Armée des morts. Remake ouvertement assumé du culte Zombie de George A. Romero. Sa version avait du punch, de l'énergie à revendre. On attend au minimum la même chose d'Army of the Dead, nouvel essai qui peut prêter à confusion avec ce titre. Le scénario se déroule dans un monde qui a vu émerger un virus dangereux. Ceux qui ont été touchés se sont transformés en zombies. La propagation a été jugulée par une mise en quarantaine de Las Vegas. Cette ville où tout était permis dans le passé est devenue une zone sinistrée. Une équipe de mercenaires va se rendre sur place pour récupérer l'argent qui dort. Une mission qui promet d'être mouvementée, avec une armée de morts-vivants dans les parages.

Un premier aperçu explosif

Un postulat qui annonce un film d'horreur tourné vers l'action. Sentiment confirmé, dans un premier temps, par le casting. Avoir Dave Bautista dans le rôle principal dit déjà quelque chose de la note d'intention. Ella Purnell, Hiroyuki Sanada, Matthias Schweighöfer, Huma Qureshi, Theo Rossi, Omari Hardwick, Nora Arnezeder et Ana de la Reguera figurent aussi un casting. Dans un second temps, on peut prédire le futur carnage avec la toute première bande-annonce qui vient de sortir. Quelques images ont été rendues disponibles depuis des mois mais rien de très excitant. Nous n'avions, par exemple, pas une seule apparition des zombies. Un regret qui est compensé aujourd'hui avec cet aperçu plus ample.

Sans surprise, Zack Snyder a l'air de s'être fait plaisir avec un spectacle qui se veut bourrin, très graphique et généreux. Il n'y est pas allé avec retenue et son Army of the Dead sera d'ailleurs classé R pour violence, gore, langage et contenu sexuel. La totale ! Cet avant-goût ne met pas les zombies trop en avant mais on peut déjà voir quelques attroupements, un sosie d'Elvis dans un sale état, un Dave Bautista qui canarde en pleine course et un hélicoptère dans une sacrée galère.

Army of the Dead sera mis en ligne le 21 mai prochain sur Netflix. Pour couronner le tout, une affiche a aussi été révélée :