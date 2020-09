Army of the Dead : Netflix annonce déjà un préquel pour le film de zombies de Zack Snyder

Alors que l’"Army of the Dead" de Zack Snyder n’est pas encore sorti sur Netflix, on sait déjà qu’il aura droit à un préquel. Et ce n’est pas tout, puisqu’une série animée issue du film est aussi en préparation par la plateforme de streaming. Alors qu’"Army of the Dead" est attendu pour 2021, aucun des deux projets spin-off n’a de date de sortie pour le moment.

Army of the Dead : le nouveau film de Zack Snyder

Après L’Armée des morts, sorti en 2004, Zack Snyder a choisi de revenir à l’horreur avec son prochain long-métrage, au titre presque similaire. Army of the Dead se déroulera à Las Vegas, où un virus transforme bientôt la population en zombies. Les autorités parviennent à contenir le virus dans la ville en construisant un mur tout autour à l’aide de conteneurs. Mais, six ans plus tard, malgré la situation, le propriétaire d’un des casinos de la ville engage un groupe de mercenaires pour aller récupérer l’argent qu’il a laissé dans un coffre de son casino...

Army of the Dead sera porté par Dave Bautista, qui devrait y jouer l’un des principaux membres du groupe de mercenaires au centre de l’intrigue. On retrouvera aussi au casting du film Ella Purnell, Matthias Schweighöfer, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, alias Juice dans Sons of Anarchy, ou encore Huma Qureshi.

Un préquel d’Army of the Dead centré sur le personnage de Ludwig Dieter

Alors qu’on attend toujours de pouvoir découvrir Army of the Dead, Netflix vient de commander un préquel au film. L’information peut paraître surprenante puisque la plateforme de streaming attend généralement de connaître la réception d’un film ou d’une série pour en lancer la suite, mais cela montre la confiance qu’elle a en Snyder. Le préquel, qui n’a pas encore de titre, s’intéressera plus en profondeur au personnage de Ludwig Dieter, l’un des protagonistes du film principal.

Son interprète, Matthias Shweighöfer, réalisera le préquel en plus de retrouver son rôle devant la caméra. Le scénario sera signé Shay Hatten, qui a déjà co-écrit Army of the Dead. Schweighöfer s’est exprimé dans un communiqué relayé par Variety à l’annonce de la nouvelle :

C’est déjà un grand plaisir de faire partie de ce formidable ensemble autour de Zack Snyder – un projet fascinant. Je suis heureux qu’il soit maintenant développé à tellement de niveaux différents.

Une série animée dérivée d’Army of the Dead s’intéressera au personnage joué par Dave Bautista

En plus d’avoir droit à un préquel, Army of the Dead étendra aussi son univers avec une série animée intitulée Army of the Dead : Lost Vegas. Hatten l’écrira aussi et Zack Snyder lui-même réalisera deux épisodes de la série. Celle-ci s’intéressera cette fois au personnage que jouera Dave Bautista dans le film du réalisateur de 300. Elle retracera l’origin story du personnage et de son équipe de sauvetage lors de la chute initiale de Vegas alors qu’ils font face à la mystérieuse source de l’épidémie de zombies.

Zack Snyder s’est aussi exprimé à l’annonce de la mise en chantier de ces deux projets :

Je suis incroyablement enthousiasmé par l’opportunité de faire de nouveau équipe avec Netflix pour étendre l’univers d’Army of the Dead avec à la fois un prequel international, et la possibilité d’explorer le monde visuellement dynamique de l’animation. Ça a été une super collaboration jusqu’à maintenant et nous sommes très heureux que Netflix la considère comme aussi importante que nous.

Les amateurs des films de zombies vont donc être servis. Reste à savoir quand ces trois projets débarqueront sur le petit écran.