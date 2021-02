Army of the Dead : nouvelle image de Dave Bautista dans le film Netflix

On a découvert Zack Snyder avec un film de zombies et, plus de 15 ans après, il revient à ce genre particulier pour "Army of the Dead". Sa sortie interviendra cette année, à une date encore inconnue, sur Netflix. Dave Bautista, au casting, se montre dans une nouvelle image.

Army of the Dead : Zack Snyder remet le couvert avec les zombies Zack Snyder laisse enfin de côté le monde des super-héros et revient cette année avec un film de zombies. Army of the Dead est sa première incursion sur Netflix et également un retour à un genre qu'il a abordé il y a 17 ans. L’Armée des morts lui a permis, à l'époque, de se faire connaître. Cette relecture du Zombie de George A. Romero démontrait que le réalisateur avait du style. Si ce nouveau projet revêt un titre très similaire, il ne va pas vraiment être question de la même histoire. Ici, le monde a été touché par un virus qui transforme les gens en zombies. L'épidémie a pu être endiguée en plaçant la ville de Las Vegas en quarantaine. Un mur géant a été construit autour pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir. Un groupe de mercenaires va pourtant accepter une mission dangereuse. Le gérant d'un casino leur confie la tâche de se rendre dans son établissement au sein de la zone infestée, pour récupérer un énorme butin. Si les héros parviennent à revenir en vie avec cet argent qui dort, ils pourront en obtenir une partie. Vous vous en doutez, sur place, les choses vont se corser. Une nouvelle image inédite pour le film Netflix Dave Bautista tiendra le rôle principal de Army of the Dead et il donnera la réplique à une troupe d'acteurs peu connus du grand public : Ella Purnell, Hiroyuki Sanada, Matthias Schweighöfer, Huma Qureshi, Theo Rossi, Nora Arnezeder, Ana de la Reguera ou encore Omari Hardwick. La star du casting se montre dans une toute nouvelle image du film : Army of the Dead ©Netflix Dave Bautista s'illustre en compagnie de Matthias Schweighöfer. Ce dernier a été choisi pour reprendre son rôle et réaliser un préquel à Army of the Dead. Nous n'avons toujours pas des zombies en action avec cet aperçu et on espère que Netflix va très vite nous donner une première bande-annonce. Ça pourrait être le cas, si la sortie du film sur la plateforme est prévue dans les prochains mois. Un précédent indice annonçait qu'une arrivée était programmée pour cet été.