Army of the Dead : on sait quel rôle aura Jonathan Cohen dans le préquel

Le long-métrage de Netflix "Army of the Dead" va être accompagné de projets annexes qui compléteront l'univers instauré par Zack Snyder. Le Français Jonathan Cohen a obtenu un rôle dans le préquel et on sait désormais qui il va incarner.

Army of the Dead : les zombies de Zack Snyder débarquent en mai

Les salles de cinéma doivent normalement rouvrir leurs portes durant le mois de mai. Des belles sorties seront sûrement à l'affiche à ce moment-là mais le film que l'on attend le plus à cette période est Army of the Dead sur Netflix. Le nouveau Zack Snyder promet d'être un spectacle débridé avec des zombies. Lorsqu'un virus s'est répandu à Las Vegas, les autorités américaines ont fait placer la ville en quarantaine derrière un grand mur. Seule solution pour préserver le reste du pays, et du monde. Une équipe de mercenaires va être montée par un riche homme d'affaires pour entrer dans la zone sinistrée et récupérer une grosse somme d'argent qui dort dans le coffre-fort d'un casino. Cette mission peut leur permettre de s'offrir un avenir plus serein. À condition de s'en sortir ! Sur place, ils vont devoir affronter des zombies organisés et très dangereux.

Army of the dead ©Netflix

Army of the Dead sera mis en ligne sur Netflix le 21 mai prochain. Au casting, on retrouve Dave Bautista en tête d'affiche, Ella Purnell, Hiroyuki Sanada, Huma Qureshi, Theo Rossi, Nora Arnezeder ou encore Matthias Schweighöfer. Ce dernier reviendra ensuite à la barre d'un préquel, toujours pour Netflix, dont le scénario reste encore inconnu.

Des nouvelles du préquel

Grâce à nos confrères de chez Première, on en sait un peu plus sur ce film titré Army of Thieves (L'Armée des voleurs, en VF). Une interview de Zack Snyder à paraître dans le prochain numéro contient des révélations sur le rôle tenu par Jonathan Cohen. L'acteur français, plutôt connu pour ses prestations comiques, s'est étonnamment fait une place dans ce préquel. Et pas pour camper n'importe qui, car il sera le patron d'Interpol. Zack Snyder justifie ce choix :

Pour le préquel, on cherchait quelqu’un capable de jouer le patron d’Interpol, un mec marrant mais qui puisse aussi apporter de la gravité au rôle. Très peu d’acteurs peuvent faire les deux. Jonathan Cohen était la bonne personne.

On n'a aucun doute sur sa capacité à nous arracher des sourires mais ce n'est pas vraiment lui que l'on imaginait dans un rôle de cette nature. Cette description nous donne envie d'en voir plus, même si on ne sait pas encore quand Army of Thieves va être visible. Rappelons également que la série animée Lost Vegas sera le troisième projet développé dans le même univers.