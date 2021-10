Army of Thieves : Zack Snyder et le casting parlent de Jonathan Cohen

À l'occasion de la sortie de "Army of Thieves", nous avons pu demander aux actrices du film, à son réalisateur et à son producteur Zack Snyder, ce qu'ils pensaient de la belle surprise du casting : l'acteur français Jonathan Cohen, en agent d'Interpol lancé à la poursuite de ces braqueurs de coffres-forts.

Army of ... : l'étonnante franchise de Zack Snyder

On commence à bien connaître Zack Snyder, fournisseur talentueux de grand spectacle hollywoodien de qualité avec des films importants comme, pour ne citer qu'eux, 300, Man of Steel, et son récent et fameux montage Zack Snyder's Justice League. Scénariste, réalisateur, producteur, il s'est aussi récemment distingué sur Netflix avec son Army of the Dead, film réjouissant de braquage au coeur d'une apocalypse zombie. Autour de ce film, déjà surprenant, il y a un préquel, Army of Thieves, film de braquage tendance comédie d'action, et une série spin-off animée en développement, Army of the Dead: Lost Vegas. Un ensemble de productions portées sur le fun, avec des jolies surprises. Dont une qui va ravir le public français - et on espère international aussi -, la présence dans Army of Thieves de Jonathan Cohen !

Army of Thieves ©Netflix

Jonathan Cohen en agent d'Interpol

On suit dans Army of Thieves l'équipe de Gwendoline. Cinq malfrats de haut vol qui réalisent des braquages audacieux et spectaculaires de coffres-forts. Korina (Ruby O. Fee) est une hackeuse à laquelle aucun système de sécurité ne résiste. Rolph (Guz Khan) est un chauffeur expérimenté, Brad Cage (Stuart Martin) l'action man de la bande. Dieter (Matthias Schweighöfer) le "perceur" de coffres-forts et enfin Gwendoline (Nathalie Emmanuel) le cerveau de la bande. Ensemble, ils projettent ainsi de braquer quatre coffres-forts légendaires. Mais pour pimenter leurs aventures, il y a un antagoniste qui les poursuit. Il s'agit donc de l'agent d'Interpol nommé Delacroix et interprété par la star de Family Business et La Flamme, notre fierté nationale Jonathan Cohen.

À l'occasion de la sortie d'Army of Thieves sur Netflix le 29 octobre 2021, nous avons ainsi pu échanger avec le producteur Zack Snyder, le réalisateur et acteur Matthias Schweighöfer, ainsi que les actrices Ruby O. Fee et Nathalie Emmanuel, et leur demander : il est comment Jonathan Cohen ? (vidéo en tête d'article)