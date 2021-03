Arnold Schwarzenegger a été élu la personne la plus compétente pour combattre une invasion alien

Le comédien Arnold Schwarzenegger a été élu comme l'individu le mieux placé pour mener une contre-offensive contre une invasion extraterrestre. Un choix déterminé selon un sondage réalisé au Royaume-Uni.

Arnold Schwarzenegger : notre meilleure arme contre les aliens

Dans l'hypothèse où des extraterrestres hostiles envahiraient la Terre, Arnold Schwarzenegger a été choisi pour incarner la réponse humaine. Il a en effet été sélectionné pour être le leader de la rébellion contre l'invasion alien. Selon un sondage réalisé au Royaume-Uni, sur 2 000 adultes britanniques, Arnold Schwarzenegger serait la personnalité la plus calée pour contrer une offensive alien. Il a été choisi parmi toutes les célébrités et les figures publiques vivantes. Schwarzy est arrivé en tête, surpassant toutes les autres stars et même les leaders mondiaux.

Dutch (Arnold Schwarzenegger) - Predator ©20th Century Fox

En même temps il faut dire qu'Arnold Schwarzenegger a quand même un bon CV. Mister Universe, star du cinéma d'action, gouverneur de Californie, il coche toutes les cases pour être le leader parfait d'une résistance contre une invasion extraterrestre. Il a combattu les aliens sur grand écran, notamment dans Predator, et a une expérience politique réelle. Ce qui fait de lui le choix parfait !

Découvrez le reste du classement

Arnold Schwarzenegger a eu vent de ce sondage cocasse et a répondu à ses fans sur Twitter. Le comédien les a remerciés et a accepté sa mission avec humilité :

Je tiens à remercier les gens d'avoir mis leur confiance en moi. Je suis prêt à servir.

La suite du classement de ce sondage réserve de grosses surprises. Décidément les britanniques ont un faible pour les acteurs. En deuxième position se place Will Smith. Il faut dire que ce dernier a souvent combattu les aliens, comme par exemple dans Independence Day ou la saga Men in Black. Des rôles qui pourraient effectivement faire de lui un bon leader pour vaincre la menace extraterrestre.

Eagle (Will Smith) - Independence Day ©20th Century Fox

Le reste du podium se compose de David Attenborough. Un scénariste, acteur, réalisateur britannique à qui l'ont doit récemment l'excellente mini-série Notre Planète qui se place à la troisième position. Puis, au pied du podium vient Bruce Willis. Énorme star du cinéma d'action américain, il a déjà croisé la route des aliens dans Le Cinquième élément notamment. Enfin, c'est Tom Cruise qui conclut le top 5. Encore une figure du cinéma d'action américain qui a luiaussi affronté des extraterrestres à plusieurs reprises comme dans La Guerre des mondes ou Edge of Tomorrow. Un top 5 qui manque donc de diversité et qui est composé de 4 acteurs américains du cinéma d'action.

Certaines femmes notables figurent également sur la liste. C'est le cas par exemple de Sigourney Weaver, qui a certainement combattu le pire des extraterrestres dans la saga Alien. Elle se place au septième rang. Gillian Anderson, qui joue dans la série X-Files, s'est également hissée à la neuvième place. À noter également que Donald Trump figure dans le top 10, qu'on vous laisse ici.