Arnold Schwarzenegger de retour pour une comédie de Noël

Cinq ans après sa dernière apparition au cinéma, Arnold Schwarzenegger a signé pour apparaître dans "The Man With The Bag", une comédie de Noël dont il partagera l'affiche avec une star du moment.

Schwarzenegger à l’affiche de The Man With The Bag

Arnold Schwarzenegger n’est plus apparu au cinéma depuis 2019. C’était à l’occasion de Terminator : Dark Fate, dans lequel il reprenait l’un de ses rôles les plus cultes aux côtés de Linda Hamilton. Cela fait donc un long moment que l’on n’a plus vu l’ancien gouverneur de Californie dans un long-métrage. Mais cela va changer puisqu’il sera à l’affiche de The Man With The Bag.

Deadline nous apprend ainsi qu'Arnold Schwarzenegger sera l’un des acteurs principaux de cette nouvelle comédie de Noël, écrite par Allan Rice et réalisée par Adam Shankman. Dans The Man With The Bag,le Père Noël fera appel à un voleur du nom de Vance pour retrouver son sac de jouet magique après l’avoir perdu. Avec l’aide du Père Noël mais aussi de sa fille et d’elfes marginaux, Vance devra réussir le plus grand casse de sa vie pour sauver Noël.

Alan Ritchson également au casting

Toujours d’après Deadline, Arnold Schwarzenegger donnera la réplique à Alan Ritchson dans The Man With The Bag. En revanche, on ne sait pas encore quels seront leurs rôles. On peut tout de même supposer que le premier jouera le Père Noël, tandis que le second se glissera dans la peau de Vance, le voleur chargé de retrouver le sac magique.

En tout cas, Schwarzenegger va donc revenir sur le grand écran. The Man With The Bag sera aussi sa première comédie de Noël depuis La Course au jouet, sortie en 1996 et devenue depuis une œuvre culte du genre. On attend encore également de le voir dans Kung Fury 2, un long-métrage qu’il a tourné en 2019 mais qui n’est pas encore sorti à cause d’un litige juridique.

Aucune date de sortie dévoilée pour le moment

De son côté, Ritchson continue d’enchaîner les rôles depuis qu’il a été révélé grâce à la série Reacher. Après avoir pu le voir dans Fast & Furious X ou Ordinary Angels, on le retrouvera dans de nombreux projets au cours des années à venir. Outre The Man in the Bag, il sera dans The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Playdate, Motor City et Spring Break ’83. Il devrait aussi revenir dans Fast & Furious 11, même si la nouvelle n’a pas encore été confirmée.

Quant à la date de sortie de The Man With The Bag, il est encore trop tôt pour la connaître. On ne sait donc pas si le film sera dans les salles pour Noël 2024 ou le suivant.