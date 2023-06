Arnold Schwarzenegger : ces célèbres acteurs qui l'ont aidé à ses débuts compliqués au cinéma

Avant d'exploser grâce à "Conan le Barbare" et "Terminator", Arnold Schwarzenegger connaît des débuts compliqués à Hollywood. Pour l'aider à jouer la comédie, l'acteur débutant fait des rencontres déterminantes, dont celles de Sally Field et Jeff Bridges.

Arnold Schwarzenegger : du culturisme au septième art

Alors qu'il vient de dévoiler sa première série, FUBAR, Arnold Schwarzenegger poursuit sa collaboration avec Netflix avec Arnold, documentaire en trois épisodes dans lesquels il revient sur son impressionnante carrière. La star se confie d'abord sur son enfance et sur sa percée dans l'haltérophilie, avant d'évoquer son parcours à Hollywood, puis dans la politique.

Au début des années 1970, alors qu'il enchaîne les titres de Mister Univers et Mr. Olympia, l'athlète se lasse et essaie de se lancer dans le cinéma avec Hercule à New York, suivant ainsi le parcours de son idole Reg Park. Mais le long-métrage, pour lequel l'acteur débutant est renommé Arnold Strong, est un désastre artistique et un échec au box-office. Son accent autrichien étant jugé incompréhensible, Arnold Schwarzenegger est même redoublé en anglais.

Stay Hungry ©MGM

Il s'aperçoit très vite que s'il sait faire le show sur scène, il n'a en revanche aucun talent pour jouer la comédie sur un plateau de tournage, comme il le confie dans le documentaire :

Je n'avais jamais fait de théâtre. (...) Je parlais à peine anglais. Les Américains voulaient entendre leurs idoles parler comme John Wayne, pas comme moi. (...) Pendant cinq ans, je n'ai reçu aucune offre. Rien du tout. J'ai dû apprendre beaucoup de choses, surmonter des obstacles.

Un premier rôle marquant dans Stay Hungry

Mais alors que personne ne croit en lui dans le paysage hollywoodien, Arnold Schwarzenegger reçoit une opportunité inespérée. Son ami, l'haltérophile Charles Gaines, souhaite que son ouvrage Stay Hungry soit transposé à l'écran et pense à lui pour incarner l'un des personnages principaux.

Attaché au projet, le réalisateur Bob Rafelson (Cinq pièces faciles) est sceptique vis-à-vis de son talent mais finit par lui confier le rôle de Joe Santo, culturiste qui s'entraîne pour le titre de Mister Univers. Un personnage fait pour lui physiquement, et à mille lieues de la bête de foire qui agitait ses pectoraux dans Hercule à New York.

Stay Hungry ©MGM

Pour travailler sa palette d'émotions, Arnold Schwarzenegger peut compter sur le soutien du professeur Eric Morris avant le tournage, puis sur celui de ses deux partenaires à l'écran, les jeunes mais déjà expérimentés Jeff Bridges (La Dernière séance, Le Canardeur) et Sally Field (Le Privé). Le futur interprète de Conan et du Terminator se souvient :

Jeff Bridges et Sally Field m'ont beaucoup aidé. Leur dévotion à me faire briller et à faire un bon film était sans faille. Ils étaient prêts à répéter à tout moment avec moi. Quand on travaille avec des pros comme eux, on brille aussi.

En 1977, Arnold Schwarzenegger décroche le Golden Globe de la Meilleure révélation masculine pour son interprétation dans Stay Hungry. Et tout le monde connaît la suite...