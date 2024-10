Ce soir à la TV : ce film méconnu d'Arnold Schwarzenegger a été un échec mais lui a permis de devenir "un meilleur acteur"

Ce soir CStar diffuse "Le Contrat", film d'action raté avec Arnold Schwarzenegger qui s'attaque à un gang. Malgré l'échec du film, l'acteur a tiré quelque chose de positif pour la suite de sa carrière.

Arnold Schwarzenegger prêt à exécuter un gang dans Le Contrat

Conan le Barbare (1982) et sa suite (1984), Terminator (1984), Commando (1985) ou encore Predator (1987). Voilà les films marquants d'Arnold Schwarzenegger dans les années 1980. C'est à cette période que l'acteur a vu sa notoriété exploser. Mais la star n'a pas connu que des succès durant ces années. En atteste Le Contrat (1986), film d'action réalisé par John Irvin, et à l'évidence pas le plus connu des films d'Arnold Schwarzenegger.

L'acteur y joue Mark Kaminsky, un ancien agent du FBI, dont la brutalité lui a valu d'être renvoyé du service. Il doit désormais se contenter d'un poste de shérif dans une petite ville de Caroline du Nord. Un jour, son supérieur au bureau fédéral le recontacte pour lui donner une mission. Celle d'infiltrer le gang de mafieux responsable de la mort du fils de son ancien chef. Mark accepte volontiers de se lancer dans une vendetta sanglante et d'éliminer tous les membres de la bande. Paul Shenar, Robert Davi et Blanche Baker sont également au casting du film.

Le Contrat ©AMLF

À sa sortie, le long-métrage a été un échec critique et public. Seulement 16 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Bien loin des 57 millions de dollars de Commando et des 78 millions de dollars de Terminator. De plus, sur Rotten Tomatoes, Le Contrat affiche seulement 31% d'avis positifs de la part de la presse, et 29% pour le public. Pour autant, cette expérience a eu du bon pour Arnold Schwarzenegger.

Un échec qui a du bon

À l'origine, Arnold Schwarzenegger n'avait aucune envie de participer à ce film d'action. Cependant, il y trouva un intérêt pour sa carrière. Alors sous contrat avec le producteur Dino De Laurentiis (Conan le Barbare), l'acteur accepta le projet à condition de pouvoir se séparer de lui après. Une manière pour le comédien d'avoir plus de liberté à l'avenir. D'ailleurs, c'est à la suite du Contrat que Schwarzenegger a pu acheter les droits de Total Recall (1990), autre succès important de sa filmographie.

Mais plus important encore pour Arnold Schwarzenegger, Le Contrat lui aurait permis de devenir "un meilleur acteur" et de progresser. C'est ce qu'il estimait, comme il le révélait dans le dossier de presse de l'époque (via Allociné).

Je sens vraiment que grâce à Le Contrat, je suis devenu un meilleur acteur. Jouer c'est comme la musculation : plus on travaille, plus on reçoit et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir progressé. Mais, comme d'habitude, j'essaie de ne pas trop prendre les choses au sérieux. Je ne me prends pas moi-même au sérieux. Je fais de mon mieux et j'essaie toujours de m'amuser.

Dans tous les cas, l'échec du Contrat n'a en rien ralenti la carrière d'Arnold Schwarzenegger.