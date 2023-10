"J'ai mordu un vautour mort" : Arnold Schwarzenegger raconte le tournage éprouvant de Conan

Arnold Schwarzenegger est revenu sur le tournage de "Conan le Barbare" dans lequel il tient son premier grand rôle mythique. Un tournage très difficile marqué par des blessures et impliquant des chiens sauvages ou encore un vautour mort.

Arnold Schwarzenegger, un barbare qui en impose

C'est en 1982 qu'Arnold Schwarzenegger a eu son premier rôle majeur en incarnant l'un de ses personnages cultes : Conan ! Avec Conan le Barbare, l'acteur a montré toute sa force physique pour jouer ce guerrier barbare qui évolue dans un monde imaginaire dans lequel on trouve des mages et diverses créatures, et où les conflits se règlent à coup d'épée. Le film montre d'abord la jeunesse du héros, marqué par le massacre de sa famille. Après avoir été réduit en esclavage, il retrouve le tyran responsable et décide de se venger.

Conan le Barbare aurait pu être une série B anecdotique, mais le film, produit par Dino De Laurentiis, est arrivé au parfait moment et l'univers de fantasy qui y est proposé a rencontré un franc succès. À tel point que deux ans plus tard sortait la suite, Conan le Destructeur (1984), visuellement plus maitrisée et avec un ton un peu plus léger.

Bien que ce rôle ait participé à faire d'Arnold Schwarzenegger une légende du cinéma, il semblerait que le tournage de Conan le Barbare n'a pas été qu'une partie de plaisir pour l'acteur. C'est ce qu'on apprend dans son livre Be Useful: Seven Tools for Life, et dont des extraits ont été partagés par Insider. Dedans, le comédien revient sur certains de ses rôles emblématiques et à ce qu'il a dû endurer pour arriver là où il est.

Le tournage compliqué de Conan le Barbare

Arnold Schwarzenegger révèle dans son ouvrage les folies qu'il a dû faire durant le tournage de Conan le Barbare. Il raconte d'abord l'entraînement intensif qu'il a eu pour acquérir tout un tas de compétences.

J'ai appris à monter à cheval, à dos de chameaux et à dos d'éléphants. J'ai appris à sauter depuis de gros rochers, à grimper et à me balancer avec de longues cordes, à tomber de haut.

Arnold Schwarzenegger - Conan le Barbare ©Universal Pictures

L'acteur explique être allé dans une école spéciale conçue pour former les comédiens à devenir des "action hero". Mais le réalisateur du film, John Milius, serait allé encore plus loin en le mettant dans des situations pas possibles. L'acteur évoque ainsi une attaque de chiens sauvages ou encore un vautour mort qu'il a dû mordre.

Milius m'a fait faire toutes sortes de conneries terribles. J'ai rampé à travers des rochers, prise après prise, jusqu'à ce que mes avant-bras saignent. J'ai fui des chiens sauvages qui ont réussi à m'attraper et à m'entraîner dans un buisson épineux. J'ai mordu un vrai vautour mort, ce qui m'a obligé à me laver la bouche avec de l'alcool après chaque prise.

Côté blessure, Arnold Schwarzenegger se serait fait une grosse entaille dans le dos dès les premiers jours de tournages, ce qui aurait nécessité "quarante points de suture". Néanmoins, en dépit de cette expérience, l'acteur a accepté de reprendre son rôle pour Conan le Destructeur, réalisé cette fois par Richard Fleischer. Reste que la star n'a pas gardé que de mauvais souvenir de cette expérience. Il a par exemple toujours en sa possession l'immense épée de Conan qu'il a justement ressortie pour la sortie de son livre.