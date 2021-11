Arrête-moi si tu peux : et si l'histoire vraie de Frank Abagnale Jr était un mensonge ?

"Arrête-moi si tu peux" est un long-métrage qui retrace la folle vie d'escroc de Frank Abagnale Jr., à qui Leonardo DiCaprio prête ses traits. Or, il se pourrait que ce récit soit largement embelli et peut-être même largement mensonger.

Arrête-moi si tu peux : Tom Hanks à la poursuite de Leonardo DiCaprio

Entre ses deux excellentes œuvres de science-fiction que sont Minority Report et La Guerre des mondes, Steven Spielberg s'est offert une parenthèse plus légère, en compagnie de Tom Hanks. Avant Le Terminal, l'acteur a d'abord partagé l'affiche d'Arrête-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio. Ce dernier s'est glissé dans la peau de Frank Abagnale Jr.. Un jeune escroc qui a réellement existé et dont les prouesses suscitent l'étonnement. À raison, puisqu'il a réussi à détourner énormément d'argent et à devenir une cible du FBI. Steven Spielberg a avoué avoir été fasciné par ce récit fou et on le comprend !

Arrête-moi si tu peux est un film léger qui possède une bonne cote de popularité auprès du grand public. Le plus fou est de se dire que cette histoire a réellement eu lieu. Le principal concerné n'a pas manqué de la retracer dans un livre, qui sert donc de base pour le scénario du film. Cependant, le journaliste Alan C. Logan clame qu'une grosse partie des faits a été inventée par Frank Abagnale Jr.. Ce qui, dans le fond, ne serait pas si étonnant de la part d'un homme qui s'est spécialisé dans les arnaques.

Arrête-moi si tu peux ©DreamWorks SKG

Une histoire vraie arrangée et embellie ?

Alan C. Logan a mené sa petite enquête. Il aurait découvert que l'escroc n'a pas eu une vie aussi flamboyante qu'il tente de le faire croire. En l'occurrence, il n'a pas été un ennemi public activement recherché par le FBI à travers tous les États-Unis. D'après Logan, cette partie est complètement inventée. Il s'avère que Frank a plus été emprisonné qu'autre chose aux alentours de la vingtaine. Le journaliste a d'ailleurs pu rencontrer une hôtesse de l'air, Paula Parks, que l'escroc a essayé de manipuler pendant un moment. Mais son insistance n'a pas eu raison de la femme. Elle n'a jamais cédé à ses avances et a été un peu gênée de voir quelqu'un la suivre à plusieurs endroits du pays. Peu de temps après, à la fin des années 60, il se fait arrêter par la police.

Viennent les années 70, et c'est à cette période que son mensonge commence à prendre forme. En grande partie grâce à son passage dans l'émission To Tell The Truth - que l'on peut voir dans Arrête-moi si tu peux. Un instant charnière dans la construction de sa légende auprès du public.

Arrête-moi si tu peux ©DreamWorks SKG

Après l'émission, Frank Abagnale Jr. insiste avec sa version des faits et va tenter de capitaliser dessus. Même si on aimerait que l'histoire soit vraie, plusieurs autres journalistes ont apporté des preuves du contraire. Bien avant Alan C. Logan, c'est d'abord Stephen Hall du San Francisco Chronicle qui a pu prouver que le vol d'argent d'un dépôt à l'aéroport de Logan était complètement faux. Il en va de même pour le vol de 2.5 millions de dollars à la compagnie Pan Am. Ira Perry du Daily Oklahoman a enquêté sur cette entourloupe et a ainsi découvert auprès de la firme qu'une telle somme n'a jamais été volée. Tentative de Pan Am de décrédibiliser l'escroc ou véritable démenti de la version de Frank Abagnale Jr. ? Le second cas de figure ne serait pas surprenant. Plusieurs indices amènent à penser que l'arnaque n'est pas forcément là où on le pense...