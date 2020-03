Artemis Fowl : Disney dévoile une nouvelle bande-annonce magique

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Disney vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce d’ »Artemis Fowl », son film de science-fiction basé sur la série de livres éponyme d’Eoin Colfer. Des changements dans l’intrigue sont à prévoir.

La série de livres Artemis Fowl, composée de 8 tomes, est centrée sur un garçon irlandais de douze ans, un génie descendant d’une longue dynastie de voleurs riches et célèbres. Son père, disparu depuis deux ans dans la baie de Kola, en Russie, était lui-même une figure importante dans le milieu de la pègre internationale. Depuis, le jeune garçon a utilisé son génie au service du crime, cherchant à exploiter un filon peu utilisé pour devenir de plus en plus riche.

Sa recherche l’a conduit à découvrir l’existence du peuple des Fées, réfugié sous terre depuis des centaines d’années, et de leur fameux or. Son périple l’amène, accompagné de son garde du corps Butler, à prendre en otage une capitaine fée, Holly Short. Celle-ci le fera peu à peu changer, et une amitié va naître entre les deux protagonistes. Au cours de ses aventures, le jeune Artemis Fowl va rencontrer de nombreux autres personnages et mettre sa vie en danger.

Des changements annoncés qui ne font déjà pas l’unanimité chez les fans

Les premières images du long-métrage semblent dévoiler une intrigue quelque peu différente par rapport à celle des livres. Entre autres, Holly Short se présente d’elle-même dans ces images, au contraire du livre, où le jeune garçon la kidnappe en bonne et due forme. Mais surtout, le jeune garçon semble avoir été transformé en un héros « conventionnel », au contraire des livres, dans lesquels il apparaît souvent comme antipathique.

Reste à savoir si ces changements parviendront tout de même à convaincre les fans des livres. Après avoir découvert ces premières images, nombre d’entre eux ont déjà exprimé leur peur que Disney ait décidé de rendre le héros trop gentil par rapport aux livres, dans lesquels l’auteur n’épargne pas son principal protagoniste.

Réalisé par Kenneth Branagh, Artemis Fowl sera porté par le jeune Ferdia Shaw, pour qui ce sera son premier rôle au cinéma. L’Irlandaise Lara McDonnell, aperçue dans Love, Rosie, jouera quant à elle le capitaine fée Holly Short.

Les deux jeunes acteurs seront bien entourés puisqu’ils donneront notamment la réplique à Colin Farrell, Nonso Anozie, vu dans Rock’n Rolla ou encore Pan, Josh Gad et Judi Dench. À noter que ces trois acteurs ont déjà travaillés pour Branagh. Anozie jouait en effet dans The Ryan Initiative et Cendrillon tandis que Gad faisait partie du casting du Crime de l’Orient-Express, tout comme Dench, qui a en plus collaboré avec Branagh pour Henry V, Hamlet et All Is True.

Le film sortira le 27 mai prochain en France. S’il fait un bon score au box-office, la production d’une suite devrait rapidement être lancée.