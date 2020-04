Artemis Fowl : le film sortira sur Disney+ plutôt qu'au cinéma

Disney a tout revu dans son agenda des sorties pour réagir aux retards pris à cause du coronavirus. Si quasiment tous les films attendus disposent d'une nouvelle date, "Artemis Fowl" se voit finalement rediriger vers le petit écran pour une diffusion sur la plateforme Disney+.

La firme de Mickey n'a pas fait dans la demi-mesure en annonçant une massive réorganisation de ses prochaines sorties. Ce ne sont pas que Mulan et Black Widow qui sont forcés de se trouver un nouveau point de chute, mais quasiment tous les projets du studio. S'il ne s'agit globalement que de reports, il y a un titre qui n'est pas logé à la même enseigne et se retrouve rétrogradé sur Disney+. Artemis Fowl, réalisé par Kenneth Branagh, n'est plus du tout programmé dans les salles obscures mais passera pas une diffusion sur la nouvelle plateforme.

On le sentait presque venir, tant Disney semblait ne jamais trop y croire. Plusieurs fois repoussée et jamais trop mise en avant, cette adaptation du roman d'Eoin Colfer finira avec une sortie bien moins prestigieuse. Ce sera sans doute un bon moyen de s'éviter une carrière décevante au box-office dans la lignée de celle d'À la poursuite de demain.

Disney lâcherait-il l'affaire avec Artemis Fowl ?

C'est la première fois qu'un film prévu et conçu pour le cinéma subira une exploitation sur Disney+. En général, les films pour la plateforme sont pensés autrement ne serait-ce que financièrement. Qu'on se le dise, ce revirement de situation ne laisse rien présager de bon car, dans le fond, cela veut probablement dire qu'on ne fait pas confiance à Artemis Fowl. C'est le 29 mai prochain qu'il était attendu sur grand écran et, si aucune date précise n'est donnée, son introduction sur Disney+ devrait avoir lieu durant cet été. Le film avait laissé entrevoir quelques jolies promesses dans sa bande-annonce et on perdra sûrement un peu d'ampleur sans la projection dans une salle obscure.

Artemis Fowl suit un jeune héros éponyme qui descend d'une longue lignée de criminels. À seulement 12 ans, il s'apprête à se lancer dans un combat contre le Peuple des fées. Ces bestioles pourraient être responsables de la disparition de son père. Dans son aventure, Artemis va devoir user de toute son intelligence et rencontrera des personnages très particuliers. Ferdia Shaw a été choisi pour camper le rôle principal, quand Colin Farrell, Lara McDonnell, Judi Dench et Josh Gad complètent la distribution principale.

Si Artemis Fowl sait quel destin l'attend, on ne peut pas en dire autant de Les Nouveaux mutants, qui ne dispose d'aucune date. Le film, pourtant prêt, devait sortir le 1er avril chez nous. Et si lui aussi finissait sur Disney+ ?