Arthur et les Minimoys : découvrez le teaser du film d'horreur produit par Luc Besson

Sorti de nul part, "Arthur et les Minimoys" s'offre un spin-off horrifique avec "Arthur, malédiction", qui se dévoile à travers un premier teaser. Dedans, un groupe d'amis se rendent sur les lieux hantés du tournage...

La saga Arthur et les Minimoys

Au milieu des années 2000, Luc Besson se lançait dans une grande aventure avec Arthur et les Minimoys (2006), adaptation de la série de livres éponymes créée par Besson et Céline Garcia. On y suit Arthur, un jeune garçon qui s'apprête à découvrir un monde fantastique, celui des Minimoys. Des créatures minuscules d'à peine deux millimètres et qui vivent dans le jardin de la grand-mère d'Arthur. Après être passé dans leur monde, Arthur va se lier d'amitié avec la princesse Sélénia et son frère Bétamèche, mais devra affronter le terrible Maltazard.

Arthur et les Minimoys ©EuropaCorp

Tourné en grande partie en animation 3D, le film est une prouesse technique pour l'époque et EuropaCorp. Pour pouvoir atteindre ce résultat, plus de 65 millions d'euros ont été nécessaires. Un pari risqué qui s'est avéré payant puisqu'Arthur et les Minimoys a rapporté plus de 113 millions de dollars au box-office mondial (dont plus de 6 millions d'entrées en France) et permis ainsi à Luc Besson de réaliser deux suites : Arthur et la Vengeance de Maltazard (2009) et Arthur 3 : La Guerre des deux mondes.

Un spin-off horrifique avec Arthur, malédiction

Si on reparle aujourd'hui d'Arthur et les Minimoys, c'est parce qu'un projet très surprenant vient de se dévoiler avec Arthur, malédiction. Il s'agit d'un film d'horreur écrit et produit par Luc Besson, qui prend comme base la trilogie familiale. Dans cette nouvelle production, un garçon nommé Alex, fans de la saga créée par Luc Besson, se rend avec des amis dans la maison où a été tourné le film. Seulement, les lieux sont maudits !

Comme on peut le voir dans le premier teaser dévoilé par EuropaCorp (en une d'article), Arthur, malédiction utilise la forme found footage, popularisée dans un premier temps par Le Projet Blair Witch (1999). C'est évidemment à ce film d'horreur qu'on pense devant ces premières images. Il semblerait néanmoins que la forme ne soit pas respectée durant tout le long-métrage.

Réalisé par Barthélemy Grossmann (13 m²), Arthur, malédiction est longtemps resté secret. Le film est pourtant prévu bientôt, annoncé au 29 juin 2022. Au-delà des images, l'idée est assez intrigante. On est donc plutôt curieux de voir le résultat.