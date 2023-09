Ashton Kutcher et Mila Kunis s'excusent après avoir apporté leur soutien à Danny Masterson

Lorsque Danny Masterson s'est retrouvé accusé de viols, une cinquantaine de célébrités ont écrit des lettres de soutien à l'acteur, parmi lesquels Mila Kunis et Ashton Kutcher. Après la condamnation du comédien de "That '70s Show" à 30 ans de prison, le couple a présenté ses excuses sur Instagram.

Danny Masterson condamné à 30 ans de prison pour viols

Accusé de viols par trois femmes pour des faits qui se seraient déroulés entre 2001 et 2003, Danny Masterson a été reconnu coupable de deux des trois chefs d'accusation en juin 2023. L'acteur connu pour ses rôles dans That '70s Show et The Ranch a écopé d'une peine de 30 ans de prison, soit la peine maximale qu'il encourait, le jeudi 7 septembre 2023. À la suite de ce verdict, ses avocats ont affirmé que "M. Masterson n'a pas commis les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable".

Jameson 'Rooster' Bennett (Danny Masterson) - The Ranch ©Netflix

Lorsqu'il s'est retrouvé accusé de viols, Danny Masterson a notamment demandé une lettre de soutien à Ashton Kutcher et Mila Kunis, ses anciens partenaires de That '70s Show. Au total, une cinquantaine de personnes auraient envoyé des courriers similaires à Charlaine Olmedo, la juge en charge de l'affaire, d'après les informations de Variety.

Les excuses de Mila Kunis et Ashton Kutcher

Après avoir décrit Danny Masterson comme "un ami, un collègue dévoué et un modèle", Ashton Kutcher a tenu à présenter ses excuses pour ces propos, au même titre que sa compagne Mila Kunis. Dans une vidéo publiée sur Instagram le samedi 9 septembre 2023, le comédien de L'Effet papillon commence par expliquer :

Il y a quelques mois, la famille de Danny nous a contactés et nous a demandé d’écrire des lettres représentant la personne que nous connaissions depuis 25 ans afin que le juge puisse en tenir pleinement compte lors de la détermination de la peine.

L'actrice de Ted et Black Swan poursuit :

Ces lettres n’ont pas été écrites pour remettre en question la légitimité du système judiciaire ou la validité de la décision du jury.

Ashton Kutcher ajoute :

Elles étaient destinées à être lues par le juge et non à affaiblir le témoignage des victimes ou à les traumatiser à nouveau de quelque manière que ce soit. Nous ne voudrions jamais faire cela, et nous sommes désolés si cela a eu lieu.

Mila Kunis conclut :