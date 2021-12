Assassin’s Creed : la séquence hilarante de Marion Cotillard en train de jouer au jeu

En 2016, la célèbre saga de jeux vidéo « Assassin’s Creed » accouche d’un film-live porté notamment par Michael Fassbender et Marion Cotillard. Cette dernière a toutefois confessé qu’elle n’avait jamais joué à un seul de ces jeux… et cela s’est vu !

Assassin’s Creed : le projet ambitieux d’Ubisoft

Même en étant un néophyte de l’univers des jeux vidéo, qui n’a pas entendu parler de la série des Assassin’s Creed ? Présente depuis 2007 sur les consoles, cette saga vidéoludique développée et éditée par Ubisoft, est probablement l’une des plus populaires de son époque. Sa jouabilité facile, ses graphismes haut de gamme, son scénario passionnant et son contexte historique sans cesse différent (selon les épisodes), passionnent des millions de gamers depuis maintenant deux décennies.

Les premiers jeux suivent ainsi Desmond Miles, un barman ordinaire de notre époque qui se trouve être le descendant direct d’une lignée d’Assassins. Enlevé par une multinationale, il est forcé d’utiliser l’Animus, une machine capable de lire la mémoire génétique du sujet, et remonter aux souvenirs de ses ancêtres. Le joueur se retrouve donc dans la peau de divers personnages selon les épisodes : Altair durant la Troisième Croisade, Ezio Auditore da Firenze durant la Renaissance ou bien encore Connor pendant la Révolution Américaine.

Assassin's Creed ©Ubisoft

Un film original

Déjà producteur de certains courts-métrages live, Ubisoft décide de mettre en chantier un long-métrage évènement au début des années 2010. Le film est réalisé par Justin Kurzel, qui avait enchanté la critique en 2015 avec son Macbeth. Pour l’occasion, le réalisateur compte d’ailleurs sur les deux stars qui ont porté ce long-métrage : Michael Fassbender et Marion Cotillard.

Si au départ, il était prévu qu’Assassin’s Creed adapte l’un des épisodes de la saga de jeux vidéo, les producteurs se sont finalement tournés vers une intrigue originale puisque cette fois, le long-métrage fait des allers-retours entre l’époque contemporaine et celle de l’Inquisition espagnole. L’objectif était de pouvoir éviter d’être vivement critiqué par les gamers, comme cela arrive souvent pour les adaptations ciné de jeux vidéo. Un pari peu réussi puisqu’Assassin’s Creed a quand même été taclé par la critique et le public.

Quand Marion Cotillard s'essaie au jeu

Dans une interview parue dans The Guardian, Michael Fassbender avouait qu’il n’avait jamais joué aux jeux vidéo. Il a pourtant dû prendre les manettes afin de se familiariser à cet univers et aux Assassins. Cependant, il n’était pas le seul à n’avoir aucune idée du gameplay de ce jeu.

Assassin's Creed ©Ubisoft Motion Pictures

Invité sur le plateau de l'émission Quotidien, Marion Cotillard a également confessé qu’elle n’y connaissait absolument rien à la franchise avant qu’Ubisoft ne l’approche pour qu’elle joue dans le film. Toujours moqueur, le présentateur Yann Barthès ne s’est donc pas fait prier pour lui tendre une manette afin qu’elle puisse jouer à l’un des jeux. Le résultat est certes un peu gênant…mais très drôle. En effet, la compagne de Guillaume Canet est absolument incapable de diriger son joueur et encore moins de le faire avancer. Une séquence ô combien hilarante, démontrant que la star est bien meilleure actrice que gameuse.

On a bien compris que Marion Cotillard n’était pas une passionnée de jeux vidéo. Cette dernière l’a d’ailleurs mentionné au cours d’un entretien avec ELLE, rapporté par Purepeople. En effet, dans ce numéro, elle se confie sur sa vie de famille, affirmant que le temps de visionnage d’écran de son fils Marcel est particulièrement limité. Il joue donc très peu aux jeux vidéo et regarde surtout beaucoup de films. On ne rigole pas avec le 7e Art chez les Canet-Cotillard.