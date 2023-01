Astérix et Obélix : comment Guillaume Canet a géré Zlatan Ibrahimović ?

Pour "Astérix et Obélix : L'Empire du milieu", Guillaume Canet a proposé à Zlatan Ibrahimović le rôle du bras droit de César. Le réalisateur revient sur sa collaboration particulière avec le joueur de foot et sa seule exigence.

Astérix et Obélix par Guillaume Canet

Après Claude Zidi (Astérix et Obélix contre César), Alain Chabat (Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre), Frédéric Forestier et Thomas Langmann (Astérix aux Jeux olympiques), et Laurent Tirard (Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté), c'est au tour de Guillaume Canet de s'attaquer aux irréductibles gaulois. L'acteur et réalisateur va proposer cette année Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, toujours tiré des personnages de René Goscinny et Albert Uderzo, mais à partir cette fois d'un scénario original.

Pour l'occasion, Canet s'est offert le rôle d'Astérix, et à Gilles Lellouche celui d'Obélix. Le duo se retrouve embarqué dans une nouvelle aventure lorsque la princesse de Chine, Fu-Yi, se rend en Gaule pour demander de l'aide aux guerriers. Dans son pays, un coup d'état a été mené et sa mère, l'Impératrice de Chine, est désormais emprisonnée. Et comme si cela ne suffisait pas, César, toujours dans les bons coups, y voit une opportunité pour lui de devenir Empereur de Chine. Les Gaulois devront donc aussi affronter son armée.

Gilles Lellouche et Guillaume Canet - Astérix et Obélix : L'Empire du milieu ©Pathé

Comme pour chaque film Astérix et Obélix, Guillaume Canet n'a pas lésiné sur les personnages. Et son scénario lui permet de les multiplier pour offrir tout un tas de caméos (ou plus) avec des personnalités du moment. Ainsi, en plus d'avoir Vincent Cassel et Marion Cotillard en César et Cléopâtre, on retrouve notamment Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, Linh-Dan Pham, Manu Payet, José Garcia, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy, Vincent Desagnat, Franck Gastambide et même Angèle.

Le cas Zlatan Ibrahimović

Beaucoup d'autres noms sont présents au générique du film, mais s'il y en a bien un qui domine les autres (enfin, d'après lui), c'est celui de Zlatan Ibrahimović. Le joueur de foot passé par l'Inter, Barcelone ou encore Paris, et désormais au Milan AC, a accepté de participer à la production. Une idée pertinente quand on connaît le caractère du joueur.

Ce dernier n'a pas sa langue dans sa poche et s'amuse à se considérer comme le meilleur. On lui doit par exemple cette répartie géniale lorsque Thierry Henry lui fit remarquer qu'il n'était pas sur une fresque d'un mur de Manchester : "C'est parce qu'ils ne savent pas à quoi ressemble un Dieu".

Zlatan Ibrahimović - Astérix et Obélix : L'Empire du milieu ©Pathé

Invité au micro de RTL, Guillaume Canet a pu témoigner de son expérience avec la star du ballon rond. Il explique alors que Zlatan avait une seule exigence, de ne parler qu'au réalisateur. Même lorsque ses assistants devaient organiser le tournage, ou pour des questions de logistique.

Pour tout. Jusqu'à son arrivée à l'avant-première. Savoir à quelle heure, quel avion. Y a que moi qui devais répondre. Il m'appelait "boss" et moi "champ". Mais il est extrêmement facile. Il est d'une gentillesse. Juste il ne voulait parler qu'à moi. Et il était très drôle.

Le réalisateur termine en racontant une anecdote. Après lui avoir proposé le rôle et indiqué qu'il jouerait le bras droit de César, le joueur a marqué un temps avant de dire : "Comment César peut jouer le bras droit de César ?". Un classique pour Zlatan !

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu est à découvrir le 1er février 2023 au cinéma.