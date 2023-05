Astérix et Obélix : Guillaume Canet réagit au box-office et aux critiques sur son film

Guillaume Canet s'est récemment confié sur les critiques et le résultat au box-office de son film "Astérix et Obélix - L'Empire du Milieu". Il s'est également attardé sur les attaques plus personnelles à son encontre, et sur sa possible envie de réaliser de nouveau un blockbuster de cette ampleur.

Astérix et Obélix : l'empire du milieu "pas un échec" pour Guillaume Canet Sorti dans les salles françaises le 1er février dernier, Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu est un des films les plus chers de l'histoire du cinéma français. Réalisé par Guillaume Canet, il relate une intrigue inédite des deux gaulois les plus célèbres du monde, les faisant voyager en Chine, pour venir en aide à une Princesse en détresse. Au box-office hexagonal, le long-métrage a attiré plus de quatre millions et demi de spectateurs dans les salles. Un score très largement inférieur aux autres films de la saga (le record étant toujours détenu par Mission Cléopâtre d'Alain Chabat sorti en 2002 et ses 14 millions d'entrées). Astérix et Obélix - L'Empire du milieu © Pathé Distribution Malgré un score décevant au box-office, Guillaume Canet ne considère pas son film comme un échec, loin de là. En effet, le réalisateur qui interprète également le rôle-titre d'Astérix aux côtés de Gilles Lellouche a confié au JDD (via BFM) qu'il était satisfait du score de son film : Ce n'est absolument pas un échec. Il a été vendu dans le monde entier et a fait à ce jour plus de 2 millions d'entrées à l'international, avec des cartons en Europe, en Pologne par exemple (...) On oublie qu'avant qu'Avatar ne lance en grand le mouvement au sortir de la pandémie, peu de films faisaient ces chiffres-là (...) En outre, Guillaume Canet a démenti la rumeur comme quoi il aurait fallu que L'Empire du Milieu franchisse le seuil des six millions d'entrées pour être rentable. Il répond aux critiques En plus d'avoir réagi aux rumeurs d'échec financier du film, Guillaume Canet a également tenu à se confier à propos des critiques assassines que le long-métrage a reçues, arguant que ça n'était "jamais agréable" : Moi, j'ai travaillé pendant cinq ans pour mener à bien ce que je voulais faire : un grand spectacle d'aventure. Ça plaît à certains, pas à d'autres. Les meilleures notes ou critiques ne vont pas toujours aux films qui attirent le plus de spectateurs. De plus, il a répondu aux attaques plus personnelles, sur son cinéma : Ça blesse, évidemment. J'espère que je ferai un autre film qui plaira davantage à mes détracteurs et les fera changer d'avis sur mon travail. Enfin, il a conclu en disant qu'il n'était pas certain de réaliser de nouveau un blockbuster de cette ampleur dans un futur plus ou moins proche : Je ne m'interdis pas d'avoir envie d'une nouvelle grosse machine dans quelques années. Mais aujourd'hui je suis plutôt désireux de quelque chose de plus intime (...) avec une équipe réduite et moins de pression peut-être aussi.