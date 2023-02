Astérix et Obélix : Jérôme Seydoux s'en prend aux critiques du film

Suite à certains retours plus que mitigés de la part de la presse à l’égard de « Astérix et Obélix : L'Empire du milieu », Jérôme Seydoux, le propriétaire du groupe Pathé et producteur du film, a attaqué les critiques qui ne comprendraient pas « les grandes comédies ».

Les retours plus que mitigés d’Astérix et Obélix

Doté d’un budget faramineux, et porté par d’innombrables vedettes, Astérix et Obélix : L’Empire du milieu est la très grosse attente du cinéma français de ce début d’année 2023. Une superproduction à 65 millions d’euros qui reprend les célèbres personnages de la BD créée par René Goscinny et Albert Uderzo.

Cependant, pour ce cinquième film en live action, Guillaume Canet (réalisateur et interprète d’Astérix) a souhaité proposer une histoire inédite plutôt que d’adapter un album.

Guillaume Canet - Astérix et Obélix : L'Empire du milieu ©Pathé

Dans la presse, on a pu lire plusieurs critiques assez négatives envers le film de Canet. Noté une étoile chez Libération, CinemaTeaser, Ecran Large, Les Cahiers du Cinéma ou encore CinéSéries (voir notre critique), et deux étoiles chez Première, Le Monde, Le Journal du Geek et Sud Ouest. Soit un panel assez large. De plus, des avis assez positifs ont également été publiés, permettant à Allociné d’afficher une moyenne de 2,5/5 (basée sur 37 titres de presse).

Jérôme Seydoux et les « navets prétentieux »

Mais maintenant que le film est sorti dans les salles, c’est au public de juger. Et évidemment, pour le producteur Jérôme Seydoux, c’est le plus important. Le propriétaire du groupe Pathé s’est exprimé à ce sujet avec Philippe Labro (via Le Point) et a tout simplement fustigé la presse, estimant que « les critiques ne comprennent pas que les grandes comédies sont faites pour le grand public ». Un avis sur lequel on pourrait débattre longuement. Mais surtout, le producteur en remet une couche en déclarant que « les bonnes critiques sont réservées aux navets prétentieux ».

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu ©Pathé

Le récent Youssef Salem a du succès avec Ramzy Bedia, ou encore L’Innocent de Louis Garrel (plus de 700 000 entrées) seraient donc des « navets prétentieux », puisque tous deux ont été soutenus par la critique. Il en serait de même pour le cultissime OSS 117 : Le Caire, nid d'espions (2006), ou même Kaamelott – Premier volet (assez apprécié dans l’ensemble de la presse).

Et faut-il évoquer Intouchables (2011), et ses presque 20 millions d’entrées, porté par une majorité de critiques positives ? Même s'il existe une presse, disons, plus exigeante, plus attirée par un cinéma d'auteur que populaire, les exemples de comédies et de films grand public appréciés par la critique sont nombreux - tant qu’il y a de la qualité…

Le public enfonce le film

Mais là où le bât blesse, c’est justement dans la réponse du public à ce Astérix et Obélix. Certes, les premiers chiffres sont encourageants. Cependant, tandis que le distributeur insiste sur les 466 703 spectateurs du premier jour, précisons qu’une bonne partie vient en réalité d’avant-premières. En réalité, pour son premier jour en salles, le film a engrangé 191 046 entrées. Ce qui reste un bon score. En guise de comparaison, Kaamelott – Premier volet avait rameuté 116 023 spectateurs le 21 juillet 2021, mais alors potentiellement impacté par l’instauration du passe sanitaire.

Ensuite, ce même grand public à qui Astérix et Obélix devrait s’adresser d’après Jérôme Seydoux, est pour le moment encore moins tendre avec le film que la presse. Au moment où nous écrivons ces lignes, sur Allociné, la note moyenne des spectateurs affiche 1,5/5, dont 348 avis à 0 étoile. Devant de tels retours, il sera intéressant de voir les chiffres du box-office dans les prochains jours et si la presse n'a réellement pas compris le film...