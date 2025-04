Astérix et Obélix L'Empire du Milieu : ce détail sur Marion Cotillard que (presque) tout le monde a raté

Ce dimanche soir, TF1 diffuse "Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu", comédie d’aventure XXL réalisée par Guillaume Canet. Si le film a divisé à sa sortie, un élément a échappé à une grande partie des spectateurs : Marion Cotillard y joue deux rôles… et pas seulement Cléopâtre.

Une Cléopâtre revue et (un peu) corrigée

Dans ce cinquième volet en prises de vues réelles, les célèbres Gaulois quittent leur village pour secourir une princesse chinoise. Astérix (Guillaume Canet) et Obélix (Gilles Lellouche) traversent l’Empire du Milieu pour affronter un général félon, avec l’aide de leurs éternels alliés : potion magique, baffes collectives et autodérision.

Le casting affiche complet : Vincent Cassel en César, Julie Chen en princesse Fu Yi, Ramzy Bedia, José Garcia, Jonathan Cohen, et même Zlatan Ibrahimović en guest improbable. Et bien sûr Marion Cotillard, qui endosse ici le rôle mythique de Cléopâtre. Une reine moins glamour que dans les précédentes adaptations, plus acide, plus acerbe – une version modernisée, volontairement outrancière, qui assume une tonalité plus grinçante que royale.

Marion Cotillard joue deux rôles

Mais ce n’est pas tout. À la surprise générale, l’actrice oscarisée s’invite dans un second rôle... méconnaissable. Grimée sous une perruque, des prothèses et un accent volontairement outré, elle incarne Bibine, une truculente tenancière d’auberge qui vient en aide à nos héros durant leur périple. Ce personnage haut en couleurs, créé spécialement pour le film, évoque avec humour la gouaille d’Arletty et les intonations d’Édith Piaf — un clin d’œil évident à La Môme, qui valut à Cotillard son Oscar. Dans une scène savoureuse, Bibine discute même avec Cléopâtre, offrant ainsi à la comédienne un rare double face-à-face avec elle-même. Un caméo délirant que beaucoup n’ont pas identifié, tant la transformation est poussée.

Avec L’Empire du Milieu, Guillaume Canet a signé un retour d’Astérix au cinéma après plus de dix ans d’absence. À sa sortie en février 2023, le film a attiré 4,6 millions de spectateurs en salles, mais les critiques sont restées partagées. Beaucoup ont salué la générosité du projet, d’autres ont pointé une narration trop éclatée et un humour inégal.