Astérix et Obélix L'empire du milieu : la date de sortie dévoilée

Après avoir été adaptés quatre fois sur grand écran (Astérix et Obélix contre César (1999), Astérix et Obélix Mission Cléopâtre (2002), Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques (2008) et Astérix et Obélix au Service de sa Majesté (2012), nos deux gaulois préférés seront bientôt de retour. En effet, Guillaume Canet a la lourde tâche de les ramener sur le devant de la scène dans Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu.

Cette nouvelle aventure au budget confortable de 60 millions d'euros n'est pas basée sur une histoire existante. En effet, il s'agit d'un scénario original écrit par Philippe Mechelen et Julien Hervé. Concernant l'intrigue, Guillaume Canet en avait révélé quelques bribes au JDD :

Un chariot débarque au village gaulois avec la princesse chinoise Fu Yi venue demander de l'aide après le coup d'Etat d'un certain Deng Tsin Qin, qui a renversé l'impératrice. La réputation des irréductibles Gaulois est connue jusqu'à Shanghai. Astérix, déjà un peu végan, fera des remontrances à Obélix sur sa consommation de sangliers. Tous les deux vont également découvrir le sentiment amoureux. La place des femmes est aussi plus importante.

Comme dans les volets précédents, le casting est impressionnant. Ainsi, on retrouve, entre autres, Guillaume Canet (Astérix), Gilles Lellouche (Obélix), Vincent Cassel (César), Marion Cotillard (Cléopâtre).

Le film, donc le tournage s'est achevé en août dernier, est actuellement en post-production. Guillaume Canet avait d'ailleurs posté une vidéo sur son compte Instagram pour la fin des prises de vues :

Et bonne nouvelle : Astérix et Obélix l'Empire du Milieu a désormais une date de sortie française. Mais il faudra s'armer de patience. En effet, le film sortira en salles le 1er février 2023.

Avec un budget de 60 millions d'euros, Guillaume Canet a le droit d'être ambitieux dans ses choix visuels. Mais il vise également haut concernant le ton comique du film. Il a déclaré au JDD :

Je sais qu'on peut faire quelque chose de dingue et qu'on voit peu en France : un vrai grand film d'aventures, épique, avec des décors et des costumes somptueux (...) L'idée est de faire rire les enfants comme les parents en revenant à un humour décalé à la Chabat tout en ayant une ambition visuelle très forte, féérique, genre Braveheart qui rencontre Tigre et Dragon ! Je suis un grand fan du cinéma chinois et de ses combats de fou, avec les personnages qui volent. On va confronter le kung-fu et la force brute de nos héros gaulois.