Astérix et Obélix - L'Empire du milieu : les célèbres Gaulois s'éclatent dans la bande-annonce finale

La bande-annonce finale de "Astérix et Obélix : L'Empire du milieu" a été dévoilée, avant sa sortie au cinéma le 1er février 2023. On y découvre un peu plus une partie du casting royal qui le compose, avec notamment un Vincent Cassel en Jules César sur les nerfs et évidemment les deux personnages principaux interprétés par Guillaume Canet et Gilles Lellouche.

Astérix et Obélix enfin de retour

Dix ans après Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté, les habitants les plus célèbres du petit village d'Armorique qui résiste encore et toujours à l'envahisseur romain font leur retour sur grand écran. Et pour ce nouveau film, le premier à ne pas être une adaptation d'une bande dessinée mais une histoire originale, c'est le réalisateur Guillaume Canet qui est à la manoeuvre.

Derrière la caméra, il est aussi devant, affublé de la moustache et du casque ailé d'Astérix. À ses côtés, c'est Gilles Lellouche qui interprète son meilleur ami Obélix. Astérix et Obélix : L'Empire du milieu a aussi ceci d'inédit : c'est le premier film de la série où Gérard Depardieu n'incarne pas celui qui est tombé petit dans la marmite de potion magique.

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu ©Pathé

La bande-annonce finale de cette comédie à gros budget présente une partie de son casting démesuré, tout en montrant quelques saillies humoristiques et dévoile ce qui sera une grande bataille. Parmi les stars qui animeront l'aventure des deux Gaulois, Vincent Cassel est Jules César, Marion Cotillard est Cléopâtre et Jonathan Cohen Graindemaïs. Un nouveau personnage qui arrive de Chine avec une mission très particulière pour Astérix et Obélix...

Des blagues, de la bagarre et de l'humour

D'autres comédiens et comédiennes sont aussi là pour faire un maximum de clins d'oeil dans Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, ainsi que des célébrités d'autres milieux comme Zlatan Ibrahimovic et Angèle. La feuille de route est claire : des blagues, de la potion magique pour tabasser des Romains et aussi quelques histoires d'amour qui vont occuper les différents protagonistes du film.

Obélix est-il toujours amoureux de Falbala ? Jules César va-t-il reconquérir Cléopâtre ? Des questions auxquelles on aura bientôt les réponses !

Rendez-vous le 1er février au cinéma pour découvrir Astérix et Obélix : L'Empire du milieu.