Astérix et Obélix L'Empire du milieu : on en sait plus sur l'intrigue du film

On en sait plus sur l'histoire et la conception d'"Astérix et Obélix : l'Empire du milieu" réalisé par Guillaume Canet. Le tournage vient de débuter dans les studios de Bry sur Marne.

Guillaume Canet s'attaque à Astérix

Pour sa cinquième incursion en live action après Astérix et Obélix contre César (1999), Astérix et Obélix Mission Cléopâtre (2002), Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques (2008) et Astérix et Obélix au Service de sa Majesté (2012), le gaulois le plus célèbre de France sera interprété par Guillaume Canet, qui aura également la lourde tâche de mettre en scène le film baptisé Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu. Face à lui, Gilles Lellouche campera Obélix, et un casting hallucinant dévoilé il y a quelques jours se déploiera à leurs côtés :

Astérix et Obélix : l'Empire du milieu ©Pathé

Le blockbuster français à 60 millions d'euros est entré en tournage hier lundi 12 avril aux studios de Bry-sur-Marne, après avoir dû renoncer à un tournage en Chine en raison de la crise sanitaire. Guillaume Canet a d'ailleurs partagé une première photo sur son compte Instagram :

À quoi va ressembler ce nouveau film Astérix et Obélix ?

Si les personnages, et leurs interprètes ont été dévoilés, aucune information concernant l'intrigue n'avait encore été annoncée. On rappelle qu'il s'agit d'un scénario original écrit par Philippe Mechelen et Julien Hervé, non basé sur une bande-dessinée déjà existante. Dans une longue interview accordée au JDD, Guillaume Canet a délivré quelques informations inédites sur le film, notamment son point de départ :

Un chariot débarque au village gaulois avec la princesse chinoise Fu Yi venue demander de l'aide après le coup d'Etat d'un certain Deng Tsin Qin, qui a renversé l'impératrice. La réputation des irréductibles Gaulois est connue jusqu'à Shanghai (...) Astérix, déjà un peu végan, il fera des remontrances à Obélix sur sa consommation de sangliers. Tous les deux vont également découvrir le sentiment amoureux. La place des femmes est aussi plus importante (...)

Il semblerait donc que Guillaume Canet souhaite incorporer des sujets modernes à cette nouvelle aventure des gaulois.

Entre Chabat et Braveheart

Avec un budget de 60 millions d'euros, Guillaume Canet a le droit d'être ambitieux dans ses choix visuels. Mais il vise également haut concernant le ton comique du film. Il a déclaré au JDD :

Je sais qu'on peut faire quelque chose de dingue et qu'on voit peu en France : un vrai grand film d'aventures, épique, avec des décors et des costumes somptueux (...) L'idée est de faire rire les enfants comme les parents en revenant à un humour décalé à la Chabat tout en ayant une ambition visuelle très forte, féérique, genre Braveheart qui rencontre Tigre et Dragon ! Je suis un grand fan du cinéma chinois et de ses combats de fou, avec les personnages qui volent. On va confronter le kung-fu et la force brute de nos héros gaulois.

Sur le papier, on a évidemment très envie de voir ce film attendu en salles en 2022.