Astérix et Obélix L'Empire du milieu se dévoile avec un nouveau teaser

"Astérix et Obélix : L'Empire du milieu", le prochain film live tiré de l'œuvre de René Goscinny et d'Albert Uderzo, et réalisé par Guillaume Canet, se dévoile avec un nouveau teaser.

Direction la Chine pour Astérix et Obélix

Pour son prochain film, Guillaume Canet a décidé de se montrer plus ambitieux que jamais. Après Lui (2021), tourné en seulement quatre semaines en 2020, avec moins d'une dizaine d'interprètes dedans, l'acteur et réalisateur a pu s'attaquer à un monument de la BD avec Astérix et Obélix : L'Empire du milieu. Avant lui, l'œuvre de René Goscinny et d'Albert Uderzo avec eu droit à plusieurs adaptations en live action. À commencer par Astérix et Obélix contre César (1999) avant qu'Alain Chabat n'offre le mémorable Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002). Par la suite, Astérix aux Jeux olympiques (2008) et d'Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté (2012) ont bien moins fait l'unanimité malgré leurs coûts importants.

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu ©Pathé

Dix ans après le dernier film, Guillaume Canet aura donc un peu de pression avec L'Empire du milieu. D'autant plus qu'il s'agit cette fois d'une histoire originale, et non d'une adaptation d'un album d'Astérix et Obélix. Le réalisateur a ainsi imaginé une aventure du côté de la Chine. Suite à un coup d'état, l'Impératrice chinoise est emprisonnée. Sa fille se rend alors en Gaule pour demander de l'aide à Astérix et Obélix. Seulement, dans le même temps, César se verrait bien lui aussi à la tête de ce pays et décide de s'y rendre avec son armée.

Les nouvelles images de L'Empire du milieu

Jusqu'à présent, Obélix avait toujours été incarné à l'écran par Gérard Depardieu. Mais pour L'Empire du milieu Guillaume Canet a décidé de se passer de ses services pour offrir ce rôle à Gilles Lellouche. Concernant Astérix, le réalisateur s'est chargé de jouer le petit Gaulois, après Christian Clavier, Clovis Cornillac et Édouard Baer. On a donc pu découvrir ce qu'allait donner le duo grâce à une première bande-annonce dévoilée en septembre dernier. Mais alors que le film ne sortira pas avant février prochain, un nouveau teaser a été mis en ligne par Pathé (vidéo en une d'article).

On comprend un peu mieux le ton du film, avec des références de notre époque, comme le geste du rappeur Jul fait par Jules César en début de bande-annonce. Et des personnalités dans leur style habituel, comme Jonathan Cohen en roue libre et Zlatan Ibrahimović pour assurer l'action.

On pourra découvrir Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, et ses innombrables invités (dont Zlatan Ibrahimović) à partir du 1er février 2023 dans les salles.