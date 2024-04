Astérix et Obélix : un nouveau film live action est en préparation, avec un changement radical

StudioCanal a annoncé la production d'un nouveau film live action "Astérix et Obélix". Un changement de studio pour ce sixième long-métrage qui pourrait donner une indication sur le réalisateur en charge de ce projet.

Astérix et Obélix passent chez StudioCanal

L'œuvre d'Albert Uderzo et René Goscinny va continuer de s'exporter au cinéma. Après Astérix et Obélix contre César (1999), Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002), Astérix aux Jeux olympiques (2008), Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté (2012) et Astérix et Obélix : L'Empire du milieu (2023), un sixième film live action vient d'être annoncé. On aurait pu penser qu'après l'échec critique, les retours très négatifs des spectateurs et le box-office décevant du Astérix de Guillaume Canet, le célèbre gaulois n'allait pas revenir tout de suite sur les écrans. C'était sans compter l'annonce, lors d'une conférence de presse de StudioCanal, de la production d'un prochain film.

Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+ et président de StudioCanal, a annoncé la création d'un nouveau label : StudioCanal Stories. Un label dédié aux adaptations littéraires en films et séries, et dont le prochain Astérix serait le premier projet. Une vraie nouveauté puisque les précédents films avaient été produits par Pathé.

Le moment ou jamais pour Philippe Lacheau ?

On ne sait pas encore qui se chargera de cette prochaine adaptation d'Astérix et Obélix. Cependant, si StudioCanal est impliqué, difficile de ne pas songer à Philippe Lacheau. Le réalisateur a travaillé à plusieurs reprises avec le studio et a toujours connu un gros succès. Son Super-héros malgré lui (2022) avait en effet engrangé près de 2 millions d'entrées, tandis qu'Alibi.com (2017) et Alibi.com 2 (2023) avaient cumulé respectivement 3,5 et 4,2 millions d'entrées. D'ailleurs, Alibi.com 2 avait été le principal concurrent d'Astérix et Obélix : L'Empire du milieu puisqu'il était sorti à la même période. Et déjà, en février 2023, nous évoquions la possibilité de voir Lacheau devant et derrière la caméra pour une adaptation d'Astérix.

Cela reste une simple hypothèse pour le moment. Philippe Lacheau est actuellement occupé par une autre adaptation de BD avec le Marsupilami. StudioCanal devrait prochainement donner des précisions sur ce prochain film Astérix et donc annoncer officiellement qui sera en charge de le réaliser. D'ici là, on pourra retrouver le Gaulois en animation, avec la série d'Alain Chabat pour Netflix : Astérix et Obélix: le Combat des chefs, qui sera présentée en avant-première au festival d'Annecy le 11 juin.