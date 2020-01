Astérix et Obélix : Marion Cotillard est la nouvelle Cléopâtre

Le cinéma français fait preuve d’ambition avec « Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu ». La réalisation de Guillaume Canet disposera d’un budget impressionnant et pourra compter sur la participation de Marion Cotillard. La star se glissera dans la peau de Cléopâtre.

Bien qu’on garde encore tous en tête la réussite qu’était Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre, les sorties suivantes du duo n’ont jamais su être d’un niveau équivalent. Astérix aux Jeux olympiques et Au Service de sa Majesté n’ont pas affiché un quart des qualités de la superbe comédie signée Alain Chabat. La franchise n’est pas morte. Après le dessin-animé d’Alexandre Astier et Louis Clichy, dont on pense le plus grand bien, Guillaume Canet va diriger un nouveau film ! Titré Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, il mettra en avant le réalisateur et Gilles Lellouche dans la peau des deux gaulois.

Le casting s’annonce étincelant puisque Marion Cotillard sera également de la partie pour donner vie à Cléopâtre. GQ rapporte la participation de l’actrice alors que nous pouvons également vous confirmer l’information grâce à nos sources. Par ailleurs, nos confrères annoncent également que Jonathan Cohen sera au casting, sans que son rôle ne soit encore dévoilé. On peut s’attendre raisonnablement à ce que d’autres noms populaires viennent sur le projet, que ce soit dans des rôles importants ou plus secondaires.

Un Astérix et Obélix ambitieux en Chine

Il en faudra, des stars, car, comme l’explique Variety, Pathé ne blague pas et veut sortir une très grosse production. Le studio aurait alloué au film un budget de 65 millions d’euros. Une enveloppe qui fait office d’exception dans notre système de production mais qui se justifie par plusieurs paramètres. Le producteur Alain Attal en dévoile plus sur les besoins de ce blockbuster à la française :

C’est un film en costumes qui se passe il y a 2000 ans. On va donc construire un village, filmer des gigantesques batailles qui demanderont beaucoup de figurants. On aura également besoin de nombreux effets spéciaux et bien sûr d’un gros casting avec quelques caméos.

Ajoutons à ça qu’une partie du tournage se déroulera en Chine car le scénario le demandera. L’Empire du Milieu n’est pas adaptée d’une bande-dessinée déjà existante mais s’inspire grandement de l’univers, pour raconter la fuite de la fille de l’empereur chinois Han Xuandi. Dans son périple, elle se retrouve en Gaule et implore Astérix et Obélix de lui venir en aide. Pathé n’assumera pas tout sur ce coup, le film sera une co-production avec la Chine. De plus, les producteurs sont encore en train de bosser pour trouver un partenariat qui les aidera dans le financement.

La production débutera en milieu d’année et aucune date de sortie n’est encore annoncée.