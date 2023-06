Astérix et Obélix Mission Cléopâtre : une fausse pub délirante pour la restauration 4K du film

Plus de vingt ans après sa sortie au cinéma, "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" s'apprête à faire son retour dans les salles obscures dans une sublime restauration 4K. Pour annoncer cette très bonne nouvelle, Alain Chabat a concocté une fausse pub hilarante.

Mission Cléopâtre fait peau neuve grâce à Ciné Boost

21 ans après sa sortie au cinéma et ses 14 millions d'entrées, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre s'apprête à faire son retour dans les salles obscures. Comme l'a annoncé Alain Chabat dans une fausse publicité hilarante, le long-métrage connaît une seconde jeunesse grâce à Ciné Boost, la nouvelle lotion magique des Laboratoires 4K riche en oligoéléments qui a permis au film culte de retrouver toute sa vigueur et son éclat. Un spectacle encore "plus grand, plus beau et plus fort" selon son réalisateur.

Astérix (Christian Clavier) - Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ©Pathé

Pour la modique somme de 5 euros, et ce même après la Fête du Cinéma, les spectateurs vont donc pouvoir redécouvrir la compétition acharnée entre César (Alain Chabat) et Cléopâtre (Monica Bellucci), le monologue légendaire d'Otis (Édouard Baer), l'affrontement entre Numérobis (Jamel Debbouze) et Amonbofils (Gérard Darmon) ou encore les disputes entre Astérix (Christian Clavier) et Obélix (Gérard Depardieu) en 4K HDR, avec un son Dolby Atmos.

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est à voir dans sa restauration 4K dès le 5 juillet 2023 au cinéma. En attendant, retrouvez l'aperçu impressionnant de cette nouvelle version en tête d'article.