Astérix et Obélix : Vincent Cassel rejoint le casting du film de Guillaume Canet

Les deux derniers films en live d’Astérix et Obélix n’ont pas marqué les esprits. Guillaume Canet devra donc faire mieux avec le projet qu’il prépare. Quelques gros noms, dont le sien, sont déjà attachés au casting et Vincent Cassel vient de confirmer sa présence.

Guillaume Canet veut donner un nouvel élan à Astérix et Obélix par le biais d’un film ambitieux. Sous-titré L’Empire du Milieu, il ne sera pas tiré d’une bande-dessinée spécifique mais tentera de reprendre les éléments connus de la mythologie pour les mettre au service d’une histoire inédite. Comme son nom le laisse entendre, cet Astérix et Obélix se déroulera en partie en Chine. Quand la fille de l’Empereur chinois Han Xuandi décide de fuir, elle met les pieds en Gaule et tombe sur les deux célèbres compères, qui seront ici campés par Canet et Gilles Lellouche.

Astérix et Obélix attirent du beau monde

Co-production entre la France et la Chine, le film promet de sortir l’artillerie lourde avec des gros moyens financiers (on parle d’un budget aux alentours des 60 millions) et un casting de folie. Outre les deux acteurs cités précédemment, Marion Cotillard sera la nouvelle Cléopâtre et Jonathan Cohen a décroché un rôle dont on ne connaît pas la nature. D’autres stars devraient compléter la distribution. Comme Vincent Cassel, qui vient de révéler à nos confrères d’Allociné qu’il allait bientôt débuter les prises de vue :

Dans pas longtemps, j’attaque le tournage d’Astérix et Obélix avec Guillaume Canet et plein, plein d’acteurs.

Un autre gros nom s’ajoute au générique, sans qu’on ne puisse dire qui il va camper. Les premières prises de vue vont se dérouler en France prochainement et ce n’est qu’en septembre que l’équipe va embarquer pour la Chine afin de terminer le boulot. La menace du coronavirus pouvait laisser craindre que ces plans soient contrariés mais aucune modification n’a encore lieu en ce qui concerne cet agenda. Le point de départ de l’épidémie ainsi que le pays le plus touché est la Chine, ce qui n’inspire pas confiance.

Vincent Cassel passera donc après son père, Jean-Pierre Cassel, qui avait joué dans le raté Astérix aux Jeux olympiques. Toujours chez Allociné, on peut également découvrir que l’acteur compte s’offrir une nouvelle collaboration avec Kim Chapiron dans They shot Billy. Mais son actualité immédiate, c’est sa présence dans la saison 3 de Westworld (le 16 mars en France sur OCS en US+24) puis ce tournage du prochain Astérix et Obélix. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée.